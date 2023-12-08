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Biden'dan sert uyarı: Rusya'yla savaşmak zorunda kalırız

08.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden ile Kongre'yle arasındaki Ukrayna'ya bütçe ayrılması konusundaki kriz derinleşiyor. Kongre'den talep bütçeyi alamayınca çıkmaza girdi. Ukrayna'ya bütçe çıkartma konusunda istediğini alamayan Biden, Senato'ya sert bir uyarıda bulunarak, "Rusya'yla savaşmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

Biden'dan sert uyarı: Rusya'yla savaşmak zorunda kalırız

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi kanadı ile Beyaz Saray arasında Ukrayna’ya yardım konusundaki görüş ayrılığı derinleşiyor. Özellikle Ukrayna’nın geçen haziran ayında başlayan karşı saldırısından beklenen neticenin alınamamasıyla birlikte, ABD siyasetinde Kiev’e yapılan yardımlar önemli tartışma maddelerinden biri haline gelmişti. Demokratlar ve Joe Biden yönetimi Ukrayna’ya yardımın devam ettirilmesi gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise kaynakların “ABD’nin güney sınırının güvenliği” ve ülkeye yoğun mülteci akınının önlenmesine ayrılması gerektiği görüşünde. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın uyarılarına rağmen, Ukrayna’ya yardımı da içeren 106 milyar dolarlık ek bütçe talebi görüşmeleri Senato’da yapılan oylamayla engellendi.

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"PUTİN DURMAYACAK"

Önceki gün Beyaz Saray’da konuşan Biden, Rusya’nın Ukrayna savaşını kazanmasına izin veremeyeceklerini söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin’in, Ukrayna karşısında başarılı olması halinde bununla yetinmeyerek bir NATO ülkesine saldırabileceğini söyleyen Biden, “Biz bir NATO üyesi olarak NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacağımıza söz verdik. O zaman aramadığımız ve bugün sahip olmadığımız bir şeye sahip olacağız: Amerikan birliklerinin Rus birlikleriyle savaşması” diye konuştu.

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FON BİTMEK ÜZERE

Aynı gün konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bir adım ileri giderek NATO’nun 5’inci maddesinin devreye sokulmak zorunda kalınabileceğini ileri sürdü. Kirby, “Eğer Putin’in Ukrayna konusunda istediğini yapmasına izin verilirse nerede duracak? NATO müttefiklerimizi pekâlâ tehdit edebilir, Beşinci Madde taahhüdünü tetikleyebilir” dedi. Ukrayna için Kongre’den yetkilendirilmiş fonun yıl sonuna kadar biteceği öngörülürken Beyaz Saray, bunun Rusya için galibiyet anlamına geleceğini savunuyor.

KREMLİN: AKLI BAŞINDA SENATÖRLER VAR

RUSYA, ABD Senatosu’nun Ukrayna yardımını engelleyeceğini umduklarını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerini kast ederek, “Beyaz Saray’ın ABD’li senatörleri terbiye etmeye çalıştığını” ve “ABD vatandaşlarının parasını Ukrayna’nın savaş ocağında yakmaya” çalıştığını söyledi. “ABD Kongre üyeleri arasında yeterince aklı başında insan kalmış olduğunu umut ediyoruz” diyen Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatının sona ermesinin barış görüşmelerinin ön şartı olduğunu söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin, daha önce ABD ya da Avrupa’nın desteği olmadan Ukrayna ordusunun bir hafta içinde çökeceğini iddia etmişti.

(CNNTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Joe Biden abd kremlin
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