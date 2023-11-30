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Biden'dan skandal gaf! "Dünyayı havaya uçuracak bir kodum" var diyerek övündü...

30.11.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri skandal gaflarıyla gündemden düşmüyor. Biden bu sefer de Colorado'daki dünyanın en büyük yel değirmeni fabrikasını ziyareti sırasında nükleer silah şakası yaptı.

Biden'dan skandal gaf! "Dünyayı havaya uçuracak bir kodum" var diyerek övündü...

81 yaşındaki Biden konuşması sırasında önce Donald Trump'ı bir kongre üyesi olarak niteleyerek büyük bir gafa imza attı. Ardından ise yaptığı skandal niteliğindeki nükleer şaka sosyal medyada gündem oldu.

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"DÜNYAYI HAVAYA UÇURACAK BİR KODUM VAR"

Colorado'daki tesiste yanına gelen sarı yelekli işçilerle iletişim halinde olduğu görülen Biden, kendisine yöneltilen soruya, "Şimdi bakın, benim denizcim bunu taşıyor. Dünyayı havaya uçuruacak bir kodu var. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz." yanıtında bulundu.

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BİTMEK BİLMEYEN GAFLAR SERİSİ

Biden bu skandal açıklamasının hemen ardından selefi Donald Trump'ı 'kongre üyesi' olarak adlandırdı.

Ayrıca Biden konuşmasında Çin ve Güney Kore liderlerinin de isimlerini hatırlayamadı.

Biden'ın yaptığı gaflar silsilesi sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu.


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Donald Trump Joe Biden gaf nükleer
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