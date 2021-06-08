Biden ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gündemde Çin de var

Stoltenberg, 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da Biden tarafından kabul edildi.

Basına kapalı geçen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Biden ile Rusya, Çin, küresel terör, siber tehditler ve iklim değişikliğinin güvenlik sonuçlarını ele aldıklarını belirterek, "Biden, zamanımızın çoğunluğunda gelecek hafta Brüksel'de yapacak NATO Zirvesi'ne hazırlığı konuştu. Sabırsızlıkla beklediğimiz bu zirvede ittifakımızı nasıl daha da güçlendireceğimiz gündemi konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Mevcut dünyadaki zorluklarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, son yıllarda Avrupa ve Kanada'nın NATO'ya yönelik yatırımlarının daha da arttığını belirtti.

"RUSYA İLE DİYALOG ZAYIFLIK GÖSTERGESİ DEĞİLDİR"

Stoltenberg, "Güçlü bir NATO Avrupa için iyi ancak ABD için de iyi. Hiçbir süper gücün ABD kadar NATO'da dostu ve müttefiği yok. Sayın Biden'ı Brüksel'de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Biden'ın Putin ile NATO Zirvesi'nin ardından görüşme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, "Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir. Biz güçlüyüz, bir aradayız." dedi.