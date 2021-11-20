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Biden'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

20.11.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

YÜRÜYÜŞÜNDEKİ YAVAŞLIK

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

(AA)

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Joe Biden
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