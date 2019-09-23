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"Biden'ın yaptıklarını bir Cumhuriyetçi yapsaydı çoktan elektrikli sandalyedeydi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 23:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Joe Biden'ın yaptığını bir Cumhuriyetçi yapsaydı, Biden'ın söylediğini bir Cumhuriyetçi söyleseydi şu ana kadar çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu" - Trump, "Ukrayna'yı Biden'ı soruşturmadıkça, bu ülkeye yardımda bulunmayacağını söylediği" iddialarını reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden'ın yaptığını bir Cumhuriyetçi yapsaydı, Biden'ın söylediğini bir Cumhuriyetçi söyleseydi şu ana kadar çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile New York'ta yaptığı ikili görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden "Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini söylediniz mi?" sorusuna karşılık Trump, bu konuyu Biden'ın kendisinin dile getirdiğini ve bu konuda yalan söylediğini iddia etti.

Biden'ın, Ukrayna ile oğlu hakkında konuşmadığına yönelik açıklamalarını "çok, çok kötü bir şey" diye nitelendiren Trump, Biden'ın oğlu hakkındaki soruşturmaların düşürülmesi karşılığında, Ukraynalı bazı kişilere 1,2 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

Trump, "Eğer, Biden'ın yaptığını bir Cumhuriyetçi yapsaydı, Biden'ın söylediğini bir Cumhuriyetçi söyleseydi şu ana kadar çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump ayrıca, Ukrayna nedeniyle görevinden azledilmesi riskini ciddiye almadığını kaydetti.

- ABD'de "Biden" iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini iddia etmişti.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e Biden'ın oğlu Hunder Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini vurguladığı kaydedilmişti.

Haberin ardından ABD siyasetindeki Demokratlar, iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki göstermişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

- Biden'dan Trump'a yanıt

Biden ise yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metninin yayımlanması çağrısında bulunarak, "Trump, ABD'nin dış politikasını kötüye kullanıyor ve siyasi amaçlarla ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor." eleştirisinde bulunmuştu.

Biden ayrıca, oğluyla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadığını kaydetmişti.

ABD'de 2020'nin kasımında yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokratlar arasında şu anda Biden yarışı önde götürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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