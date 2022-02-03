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Biga'yı sağanak yağış vurdu! Kocabaş Çayı taştı, araçlar sular altında kaldı

03.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Öte yandan Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Biga'yı sağanak yağış vurdu! Kocabaş Çayı taştı, araçlar sular altında kaldı

Biga'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı.

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Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN TAŞKIN UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Çan ve Biga ilçelerinden geçen Kocabaş Çayı'nda aşırı yağışlardan dolayı su yükselmesi meydana geldiği hatırlatıldı.

İldeki diğer dere yataklarında da su yükselmesinin beklendiği duyurulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Biga ilçe merkezinde, Kocabaş Çayı'nda sabaha karşı yaşanan taşkın sonucu bazı araçlar su altında kalmıştı.

AA

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