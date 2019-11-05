BİK Genel Müdürü Duran haberde dijital dönüşüme işaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, artık haberin üretim, dağıtım ve tüketiminde dijital bir dönüşüm sürecine girildiğini belirtti.

Duran, Samsun Öğretmenevi'nde düzenlenen Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni medya düzeninde yerel yazılı basının rolü ve bu sürece uyumu için son yıllarda kurum olarak gerekli adımları attıklarını söyledi.

BİK'in yaklaşık 60 yıldır Türk basınının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Duran, "BİK, yeni nesil gazetecilik konusunda karşılıklı toplantılarla, doğru bir süreç yürütmeye devam edecektir." diye konuştu.

- "Dijital medya büyüyor"

Medya harcamalarına da değinen Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla medya harcamalarına baktığımızda, ilk yarıyılda toplam medya ve reklam yatırımları 5,4 milyar lira olmuştur. 2018 yılı ilk yarı kıyaslamalarına göre televizyon yatırımları yüzde 7, radyo yatırımları yüzde 5, açık hava yatırımları yüzde 1,8 oranında gerilerken, basın mecrası önceki yıla oranla yüzde 30,9'luk bir gerileme yaşamıştır. Geleneksel mecralardaki bu kayıplara rağmen, dijital mecra yüzde 10,8'lik bir büyüme kaydetmiştir."