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  4. Bikinileri parçaladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası olay oldu

Bikinileri parçaladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası olay oldu

28.09.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya polisi, bir grup erkeğin çimlerde güneşlenen kadınları birbirine düşürerek kavga ettirdiği olay hakkında soruşturma yürütüyor. Kadınların neden kavga ettikleri bilinmezken bu olayın dakikalarca sürdüğü, hatta kadınların olayın etkisiyle bikini üstlerini bile parçaladığı kaydedildi.

Bikinileri parçaladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası olay oldu

Avustralya'nın Sidney kentinde bir parkta güneşlenen kadınlar iddiaya göre bir grup erkeğin sözleri üzerine parkta güneşlenen 2 kadının yanına giderek tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ve saç saça baş başa kavgaya dönüşmesi üzerine ise polis devreye girdi.

NEDEN KAVGA ETTİKLERİ BİLİNMİYOR

Genç kadınların kavga sebepleri bilinmese de kadınların birbirlerinin saçlarını çektiği hatta kadınların bikini üstünü kaybettiği görülüyor.

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Dakikalarca süren kavga üzerine bir demeç veren Yeni Güney Galler polis sözcüsü, ''Genç bir kızın diğer iki kıza saldırdığı konusunda bir ihbar aldık ancak biz olay yerine geldiğimizde kavga sona ermişti. Konu hakkında kapsamlı bir çalışma yapacağız'' dedi.

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Olay anında orada olan bir görgü tanığı ise, ''Çocuklarımla bu parka geldik. Ancak nedenini bilmediğimiz bir olay yüzünden genç kadınlar birbirleriyle kavga etmeye başladı. Onları kışkırtan bir erkek grubu olduğunu söyleyebilirim. Şiddeti kışkırtan kişiler sorgulanmalı. Kavga o kadar şiddetliydi ki bikini üstlerini bile parçaladılar'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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