Bikinisi yüzünden tutuklandı!

Profesyonel bir dansçı ve akrobat olan Sam Panda, bu hafta sonu başına gelenleri gözler önüne seren videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.
Sam Panda, polis memurlarının yanına gelerek onu kelepçeleyip gözaltına aldığında, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu.
Facebook'ta paylaşılan 20 dakikalık video, şimdiden bin 500'den fazla defa paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor.
Sadece sosyal medyada değil tüm dünyada gündem yaratan ve gazetelerin manşetlerini süsleyen olayın aslında, plajdaki bir kadının dansçı Sam Panda'nın bikinisinden rahatsız olması yatıyor.
ABD'nin Güney Carolina eyalerindeki Myrtle Plajında gerçekleşen akıllara durgunluk veren olayda, Sam Panda'nın bikinisinden rahatsız olan bir başka tatilci polise haber verdi.
Yanına gelip kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurlarıyla tartışan Sam, "Eğer bir halk plajında çırılçıplak güneşlensem kanunları çiğniyor olabilirim. Ama ben çıplak" ifadeletini kullandı.
Sam Pan'danın bikinisinin altının çok açık olduğunu ileri süren şikayetçi, iki kadının plajda dans edip birbirlerinin videolarını çekmekerinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.
Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, iki kadının cüretkar bikinilerle plajda dans ettikleri, şikayet gelince ise kaçmaya çalıştıkları için gözaltına alındıkları bildirildi.
Görüntülerde, olayları kameraya çeken bir adamın "Plajda bikini giymek neden yasal değil?" sorusunu polis memurlarına yönelttiği duyuluyor.
Sam Panda ise, "Ben bu bikiniyi her gün giyiyorum" dediği duyuluyor. Sam Panda'nın bikinisinin tanga olduğu ve bunun da çıplaklıkla eşdeğer olduğunu söylemesi üzerine genç dansçı, "Ben çıplak değilim" diyerek kendini savunuyor.
"Tanga giydiğim için beni kelepçelemeye hakkınız yok" diye bağıran dansçı, polis memurlarından kendisini serbest bırakmalarını istiyor.
Güney Carolina'ya bağlı Myrtle Beach kentinde, tanga bikini giymek 1993'te değiştirilen yasalara aykırı.
Yasaya göre kıyafeti uygun görülmeyenler, polis güçleri tarafından uyarı almak ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde örtünmek zorundalar.
Ancak yine yasaya göre Sam'in ceza ödemesi gerekiyor, kelepçelenmesi ise aşırı güç kullanımına giriyor.
Plajda Sam Panda ve polis memurlarının etrafına toplanan diğer tatilciler arasındaki tartışma uzun süre devam etti.
Çoğu tatilci, genç kadının kelepçelenmesine ve bu şekilde muamele görmesine karşı çıktı. Tepkilerin sonunda polis memurları genç dansçının bileklerindeki kelepçeyi çıkardı ancak tartışmalar bir süre daha devam etti.
TMZ'nin aktardığına göre, kadınlar bikinilerini değiştirmeyi kabul ettikten sonra, ceza almadan serbest bırakıldı.