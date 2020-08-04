Bikinisi yüzünden tutuklandı!

Profesyonel bir dansçı ve akrobat olan Sam Panda, bu hafta sonu başına gelenleri gözler önüne seren videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.

Sam Panda, polis memurlarının yanına gelerek onu kelepçeleyip gözaltına aldığında, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu.

Facebook'ta paylaşılan 20 dakikalık video, şimdiden bin 500'den fazla defa paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor.

Sadece sosyal medyada değil tüm dünyada gündem yaratan ve gazetelerin manşetlerini süsleyen olayın aslında, plajdaki bir kadının dansçı Sam Panda'nın bikinisinden rahatsız olması yatıyor.

ABD'nin Güney Carolina eyalerindeki Myrtle Plajında gerçekleşen akıllara durgunluk veren olayda, Sam Panda'nın bikinisinden rahatsız olan bir başka tatilci polise haber verdi.

Yanına gelip kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurlarıyla tartışan Sam, "Eğer bir halk plajında çırılçıplak güneşlensem kanunları çiğniyor olabilirim. Ama ben çıplak" ifadeletini kullandı.

Sam Pan'danın bikinisinin altının çok açık olduğunu ileri süren şikayetçi, iki kadının plajda dans edip birbirlerinin videolarını çekmekerinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.