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Bilal Erdoğan: İsrail, Türkiye'den korkuyor (2) - Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

 İLİM Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bugün İsrail kimden korkuyor?

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - İLİM Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bugün İsrail kimden korkuyor? Türkiye'den; çünkü başında imam hatipli bir lider var, diye korkuyor değil mi?" dedi.
Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler katıldı. Şenlikte hitap eden Bilal Erdoğan, imam hatip mezunlarının, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenler olduğunu belirterek, "Çünkü bir imam hatip mezunu, diğer imam hatip mezununun kardeşidir. Ben Kartal İmam Hatip mezunuyum; ama Kayseri'deki imam hatip mezunu, benim kardeşimdir. Bizler kardeşiz" diye konuştu.
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yapılan zulme dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, zulüm altında eziliyorlar mı? İsrail, her geçen gün Filistinli kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor. Neden artıyor biliyor musunuz? Çünkü Müslümanları bölünmüş görüyor, Müslümanları zayıf görüyor. Bugün İsrail kimden korkuyor? Türkiye'den; çünkü başında imam hatipli bir lider var, diye korkuyor değil mi? Cumhurbaşkanı'mızı neden seviyorsunuz? Sadece imam hatipli diye mi? Dünyadaki bütün Müslümanlara ve mazlumlara sahip çıktığı için. İsrail'in zalim cumhurbaşkanına 'Dur' diyebildiği için. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, hayatını böyle anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Bunun için çok çalışmak gerekiyor" dedi.
'GÖREVİMİZ BÜYÜK, YÜKÜMÜZ AĞIR'
Bilal Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da yakaladıkları ruhu kaybetmeyeceklerini belirterek, "Çünkü biz 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık; ama düşman uyur mu? Ne demişler? 'Su uyur düşman uyumaz'. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. '15 Temmuz'da yenildim, pes ettim' diyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Bütün hayatımızı o şehitlerin fedakarlığına yakışacak şekilde yaşamaya var mısınız? Dünyada zulüm var, mazlum çok. Bunlara kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'mız sizlere çok değer veriyor. Onun için Cumhurbaşkanı'mız imam hatipli gençlerle birlikte dua ediyor. Onların dualarına 'amin' diyor. Onun için bugün bazı şeyler aklınızda kalsın" diye konuştu.

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