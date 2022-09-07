Bildiklerinizi unutun! Çok fazla seks de iyi değilmiş

Cinsel ilişki her iki tarafından da sağlık, görünüş ve çeşitli etkileriyle artıp azalabiliyor. Bazen hiç umulmayan kişilerin cinsel performansı oldukça yüksek olabiliyor. Exeter Üniversitesi'ndeki uzmanlar yaptıkları araştırmada dindar çiftlerin, inanmayanlara göre daha iyi seks yaptığını iddia ettiler. Araştırmacılar, birden fazla partnerle gündelik seks yapmanın zamanla cinsel tatmini azalttığını söylüyor.

DİNDAR BİREYLERİN BEKLENTİLERİ DÜŞÜK OLABİLİR

Araştırmanın yazarı Dr Vegard Skirbekk şunları söyledi: "Dindar bireylerin gündelik cinsel ilişkiye girme olasılıkları daha düşük olduğundan ve seksi aşka dayalı bir ilişkiyle sınırlandırma olasılıkları daha yüksek olduğundan , bu, resmi bir birliktelik dışında cinsel aktivite beklentilerinin azalmasına yol açabilir. Ayrıca dindarlarlık genel olarak cinsel yaşamlarından memnuniyeti artırabilir."

ÇOK FAZLA SEKS MEMNUNİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Dr Nitzan Peri-Rotem şunları ekledi: "Memnuniyet başlangıçta seks sıklığıyla artarken, daha yüksek sayıda seks olayında azalır. Bu nedenle, 'çok fazla' seks daha düşük memnuniyete yol açabilir.” Seks Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan çalışma, daha eğitimli yetişkinlerin daha az niteliklere sahip olanlara kıyasla daha az seks ve daha düşük memnuniyete sahip olduğunu da buldu.

