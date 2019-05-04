"Bildirge, yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür"

KAYSERİ (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile yaşayan ilkelerin yazılı metin haline getirildiğini belirterek "Etik ilkelerin belirlenmesi yargısal süreçlerdeki şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıracak ve bu sayede yargıya olan güven yükselirken kamuoyu tarafından önemle takip edilen hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi daha denetlenebilir hale gelecektir. Bildirge, özünde bizatihi yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Yargı Etiği İlkeleri Işığında Hedefler ve Beklentiler" konferansında konuşan Menteş, yargı etiğinin yargıya güvenin inşası anlamında çok önemli bir kavram olduğunu belirtti.

Yakın zamanda da Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin 3 yıllık çalışmanın ardından yayımlandığını anımsatan Menteş, şöyle devam etti:

"Bildirgeyi Sayın Bakanımızın başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilan etti. Kamuoyuyla paylaşıldı ve Resmi Gazete'de de yayımlandı. HSK'nin oturup tek başına ilkeleri belirleyip yazdığı ilkeler değil aslında. Bu açıdan hem tarihimizden ve geleneğimizden gelen bir birikimimiz var hem de 3 yıllık çalışmanın bir ürünüdür. Resmi Gazete'de yayınlanan şekli ise ete kemiğe bürünmüş halidir. Türk Yargı Etiği Bildirgesi yayınlandı ama nihayetinde bunun uygulamasını bizler hep beraber yapacağız. Bu bildirge ile yaşayan ilkeler, yazılı metin haline getirilmiştir. Etik ilkelerin belirlenmesi yargısal süreçlerdeki şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıracak ve bu sayede yargıya olan güven yükselirken kamuoyu tarafından önemle takip edilen hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi daha denetlenebilir hale gelecektir. Bildirge özünde bizatihi yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözüdür, taahhüdüdür."