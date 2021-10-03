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  4. Bile bile çıkmış: Delta varyantı şoku! Karantinaya alındılar

Bile bile çıkmış: Delta varyantı şoku! Karantinaya alındılar

03.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişinin Delta varyantı olduğu tespit edilmesine rağmen karantina süresinde sokağa çıktı. Şahsa 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Bile bile çıkmış: Delta varyantı şoku! Karantinaya alındılar

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki yaya devriye görevleri sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler, K.M.'nin izlenimin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine durumu İl Salgın Denetim ekiplerine bildirdi. Bu sırada, karantinaya alınacaklarını öğrenen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.

DELTA VARYANTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan otomobil sürücüsü Ç.T., arkadaşı K.M.'yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri şüphelinin evine gitti. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada K.M.'nin PCR testinin pozitif çıktığı ve Delta varyantı olduğu tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

K.M.'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası kesildi. K.M., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirilirken, arkadaşı Ç.T. ise temaslı olduğu için karantinaya alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale
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