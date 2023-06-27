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BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Bilecik bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

26.06.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik bayram namazı saati 2023 yılında da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran - Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bayram namazı kılınacak. Bilecik'te bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar saat bilgisini sorguluyorlar. Peki, Bilecik bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Bilecik bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

Bilecik bayram namazının saat kaçta kılınacağı Kurban Bayramı'na az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. 2023 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran sabahı başlayacak. Bilecik'te ikamet eden vatandaşlar bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı gibi detayları öğrenmek istiyorlar. İşte 2023 Bilecik bayram namazı vakti...

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023!

Bilecik'te Kurban Bayramı namazı saat 06.08'de kılınacak.

cami

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara bayram namazı saati: 05.57
İzmir bayram namazı saati: 06.24
Trabzon bayram namazı saati: 05.27
Bursa bayram namazı saati: 06:12
Kocaeli bayram namazı saati: 06.07
Gaziantep bayram namazı saati: 05.46
Adana bayram namazı saati: 05.54
Adıyaman bayram namazı saati: 05.41
Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:09
Ağrı bayram namazı saati: 05.17
Aksaray bayram namazı saati: 05.56
Amasya bayram namazı saati: 05.43
Antalya bayram namazı saati: 06.13

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kurban bayramı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller erkelerde göbek kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır.

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

namaz kılmak

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak.

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