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Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melek Mızrak Subaşı tarzıyla sosyal medyayı salladı

30.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarzıyla sosyal medyayı salladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyaretinde başkan vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar Twitter başta olmak üzere sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Game of Thrones karakterlerine benzetildi. İşte detaylar..

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melek Mızrak Subaşı tarzıyla sosyal medyayı salladı

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı 30 Ocak 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Melek Mızrak Subaşı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Game of Thrones karakterlerine benzetilen Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı ve biyografisi...

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MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi.

Bilecik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da bir üniversitede Mimarlık okudu. Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Melek Mızrak Subaşı; Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de üstlenmiştir.

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı evli ve bir çocuk annesidir.

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BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ MELEK MIZRAK SUBAŞI'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Melek Mızrak Subaşı kendisi ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine şu ifadeleri kullandı:

"İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Unutmadan, Winter Is Coming"

Ekran Alıntısı

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Ekrem İmamoğlu bilecik belediyesi

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