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'Bilecik khaleesi' Game of Thrones karakterlerine benzetildi! Sosyal medya onu konuşuyor 'Ailesine bakın...' Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı gündemde

30.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı saçları, kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Game of Thrones dizisi karakterlerine benzetilen Subaşı için sosyal medyada "Bilecik Khaleesi" gibi yorumlar yapılırken ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları da hızla yayıldı. Subaşı'ya kullanıcılardan övgüler yağarken bu iltifatlara Subaşı da kayıtsız kalamadı ve kendisiyle ilgili yapılmış bir görseli paylaşarak teşekkür etti.

'Bilecik khaleesi' Game of Thrones karakterlerine benzetildi! Sosyal medya onu konuşuyor 'Ailesine bakın...' Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı gündemde

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyaretinin ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Subaşı’yı ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadığını belirtirken sosyal medyada Subaşı hakkında pek çok yorum yapıldı. Subaşı Game of Thrones karakterlerine benzetilirken eğitimi, yaşı ve ailesi ilgili de araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Melek Mızrak Subaşı kaç yaşında? İşte Bilecik Belediye Başkan Vekili’nin hayatı ve hakkında yapılan o yorumlar…

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Bilecik’te İmamoğlu’nu ağırlayan Subaşı ilk olarak İmamoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasıyla gündem oldu. Subaşı’nı ilk görenler, dış görünüşüne övgüler yağdırırken, Subaşı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Subaşı'nın o paylaşımı da 9.2 milyon görüntülenme aldı.

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İŞTE MELEK MIZRAK SUBAŞI HAKKINDA SOSYAL MEDYADA YAPILAN O YORUMLAR

Subaşı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları çok fazla paylaşım yaptı. Genellikle hakkında yapılan yorumların çoğunun övgü ve iltifat dolu olduğu görülürken Subaşı, dizi karakterlerine benzetildi. Tarzıyla da oldukça konuşuldu. O yorumların bazıları ise şu şekilde:

"Melek Mızrak Subaşı ne kadar güzel bir kadınmış. Siyasette böyle güçlü kadınları görmek umut verici!"

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"Game Of Thrones dizisinden fırlamış bir karakter görünümüyle dikkat çeken Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı"

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"Melek Mızrak Subaşı "Açlık Oyunları"ndaki karakterlere ve "Wednesday" okul müdürüne çok benziyor. İnanılmaz hoş bir kadın."

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"Norveç’te, Bilecik diye bir il var ve bu abla oranın başkanı bence. Bunun başka bir açıklaması olamaz."

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"Bu fotoğraflarla taymlaynıma düşen Bilecik belediye başkanının hesabında gezinip kıyafetlerini incelemekle meşgulüm şu an. Kulağında birkaç delik var, kıkırdağı da delik. Bilecik başkanı nasıl biri deseler kafamda bu belirmezdi."

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"Bilecik belediye başkan vekilinin ailesine bak shutterstock ailesi."

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"Karizmaya bak... Bilecik khaleesi."

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"Bilecik Khaleesi karakteri de açıldı."

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"Herkes Melek başkanımı Khaleesi’ye benzetip bayılmış. Süper biri bu arada bir yıldır fanıyım love kadın."

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"Targaryen hanesinden daenerys, isminin birincisi, meereen kraliçesi, andalların, rhoynar ve ilk insanların kraliçesi, yedi krallığın hükümdarı, diyarın koruyucusu, büyük çim denizinin khaleesi'si, zincir kıran, ejderhaların annesi Melek Mızrak Subaşı.."

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MELEK MIZRAK SUBAŞI'DAN DA CEVAP GELDİ

Subaşı, sosyal medyada yapılan bu yorumlara ve hakkındaki övgülere de kayıtsız kalamadı. Yapılan yorumları ve iltifatları gören Subaşı Twitter hesabından kendisiyle ilgili yapılan bir Game of Thrones dizisi göndermeli görseli de paylaşarak "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" dedi.

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MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR? İŞTE EĞİTİMİ VE TÜM HAYATI

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

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Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

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Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmaktadır. Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik game of thrones

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