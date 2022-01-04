Bilecik'te 57 kovanı parçalayan ayının yaptığı hayrete düşürdü: Oyarak girmişler

Bilecik'te, etrafı elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarına, cereyana çarpılmamak için yeri kazarak giren ayı 57 kovanı talan etti. Arı üreticisi arının zekâsına hayran kalırken, sadece çalışan 3 kovanı kaldı.

''ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINI OYARAK GİRMİŞLER''

Konuyu duyup hemen olay yerine gelen Köy Muhtarı Muhittin Dündar, İHA muhabirine şaşkınlıklarını dile getirerek, "Köyümüz halkından Ali Osman Özkan’ın arılarına ayılar görmüş olduğunuz gibi peteklerini çıkararaktan zarar vermişti. Ne kadar önlemini de alsa aralıklarla geliyorlar, alışmışlar. Bu şekilde zarar veriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ilerde elektrik tellerinin altını oyarak, altından o şekilde geçmiş. İyice eşelemiş. Korumak için elektrik telleri var ama onları oyarak ayılar geçmiş. Ortalama 60-70 kovandan şuanda çalışan 3 tane arı kovanı kaldı" dedi.

(İHA)

