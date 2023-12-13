Bilecik'te yol üzerine yazılan yazı iki şehri karıştırdı 'Yan tarafına da onların adını yazsaydınız bari'

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Pelitözü Mahallesi girişi ve Gölpark arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapılmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ekip ve malzemeyle destek verdiği çalışma sonunda ekipleri yola sarı boyayla T.C. Bilecik Belediyesi yazdılar. Ardından T.C.’nin yere yazılmasına tepki gösterilmesi üzerine belediye ekipleri yoldaki T.C. yazısını gelişi güzel sildi.

"UTANMIYOR MUSUNUZ T.C.'NİN ÜSTÜNÜ KARALAMAYA"

Bu duruma tepki gösteren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, "Utanmıyor musunuz T.C.’nin üstünü karalamaya. Adım başı Bilecik Belediyesi mi yazdınız asfalta. Arkadaşlar önce yolun çizgi çalışmasını yapsaydınız bari." ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AYIP OLMAMIŞ MI?"

Yılmaz, "Peki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ayıp olmamış mı? Sonuçta adamlar o kadar yol yaptı. Yan tarafına da onların adını yazsaydınız bari. Bu yüzyılda ’Yol yaptırdım’ diye yolun üzerine isim yazmak ancak sizin vizyonunuza yakışırdı" dedi. (İHA)





