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  4. Bilecik'te zehirlenme şüphesi... 65 işçi hastanelik oldu!

Bilecik'te zehirlenme şüphesi... 65 işçi hastanelik oldu!

25.07.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Bilecik'te zehirlenme şüphesi... 65 işçi hastanelik oldu!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

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Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.

İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (AA)

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zehirlenme Bilecik

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