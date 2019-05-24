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Bilecik'te gölete düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 03:45 | Son Güncelleme

Söğüt ilçesinde doğal oluşan gölete düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğal oluşan gölete düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali S. (14) ilçeye bağlı Tuzaklı köyünde bulunan kum ocağı yakınlarındaki gölete henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

Yalova Deniz Polisi Su Altı ile AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Ali S'nin cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ali S'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin çocuğu olduğu öğrenildi.

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Bilecik boğulma Çocuk gölet

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