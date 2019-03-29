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Bilecik'te iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Bilecik'te iş kazası: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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