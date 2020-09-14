HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik’te trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Bilecik’te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bozüyük istikametine gitmekte olan Hakan E. yönetimindeki 34 JN 5852 plakalı tır, kavşakta Bozüyük istikametine dönüş yapan Eren Ö. yönetimindeki 06 BZ 6400 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ve araçtaki Yaren Ö, Badegül Ö, Leyla Ç. ve İsmail Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanlar ambulansla Bilecik’e, diğerleri ise Bozüyük’teki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engellendiYasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engellendi
2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?
En Çok Okunan Haberler
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Samandağ'da PTT şubesi karantinaya alındı
Samandağ'da PTT şubesi karantinaya alındı
Sokak ortasında yumruklu saldırı! Baygınlık geçirdi
Sokak ortasında yumruklu saldırı! Baygınlık geçirdi
Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engellendi
Emniyet'ten flaş açıklama! 'Toplumu yanlış yönlendirenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı'
Emniyet duyurdu! Adli ve idari işlem başlatıldı
Son dakika: İstanbul'da kademeli mesai için kritik gün belli oldu! Vali Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul Valisi duyurdu! Mesai saatleri için kritik gün çarşamba
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Şoke eden görüntü! Öğretmen canlı derste sigara içti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.