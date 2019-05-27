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Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

BİLECİK ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tefecilik ve uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine düzenlenen baskınlarda K.A., İ.Y., Ç.B., S.K., E.S. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 279 tabanca fişeği, 3 tabanca fişeği, 21 çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gram kubar esrar, 2 not defteri, 1 ajanda, 1 tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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