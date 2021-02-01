HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te zincirleme trafik kazası; 6 kişi yaralandı

Bilecik’te zincirleme trafik kazası; 6 kişi yaralandı

01.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Bilecik merkez İl Özel İdare kavşağında meydana geldi.

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez İl Özel İdare kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Semih Tuzak idaresinde 11 S 0019 plaka servis otobüsü kavşakta bekleme yapan Volkan Özgüven idaresindeki 11 BA 209 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrol çıkan otomobil, önündeki Recep Çakır idaresindeki 11 S 0116 plaka servis otobüsüne çarptı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Fırat Malay, Mesut Tekneci, Mustafa Çakır, Selcan Ertan, Sezer Çeşmeci ve Yasenur Nakaş yaralandı.
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin personel alımı ne zaman olacak?

Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2021... 5 bin uzman erbaş alım tarihleri! Uzman erbaş başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 bin uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

İstanbul'da korkunç olay! Beton mikserinin altında kalarak can verdi

Beton mikserinin altında kalarak can verdi

Valilikten 'çakarlı araç' açıklaması: Alaattin Çakıcı’ya ait değil

Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı araçla mı gitti? Açıklama geldi

Balıkesir Valisi duyurdu! Vaka sayısı tekrar yükselişe geçti

Vali duyurdu! Vaka sayısı tekrar yükselişe geçti

Korkutan istatistik! 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.