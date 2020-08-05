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Bileğimiz yeniden akıllandı: Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatini sonunda tanıttı. Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Buds Live gibi diğer ürünlerle sahneye çıkan Samsung Galaxy Watch 3, özellikleri ile akıllı saat kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3'ün özellikleri ve fiyatı...

Bileğimiz yeniden akıllandı: Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini bir akıllı saat tanıtmadan da kapatmadı. Galaxy Note 20'yi, Galaxy Note 20 Ultra'yı ve katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2'yi tanıtan Samsung, etkinlikte Samsung Galaxy Note 20 ailesiyle ve diğer Samsung telefonlarla son derece uyumlu çalışması beklenen Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatinin de üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active gibi spor odaklı değil, daha çok klasik saat severlere hitap eden bir akıllı saat. Bu yüzden iki farklı boyut seçeneği ile gelen Galaxy Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Oval tasarım ve bir kontrolcü görevi gören çember bu modelde de kullanılmaya devam ediliyor. Oval ekranda 360 x 360 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, Gorilla Glass DX+ ile korunuyor. Always on Display özelliği de diğer akıllı saatlerde olduğu gibi Galaxy Watch 3'te unutulmamış. Böylece akıllı saat, gerçek bir akıllı saat gibi gün boyu açık kalıyor, her zaman göreve hazır olarak bekliyor. Bu ekranın altında ise 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı saat gücünü ise 340 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya kablosuz şarj standı ile birlikte şarj olabiliyor.

Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri

Samsung Galaxy Watch 3, sağlık konusunda ise bazı ciddi yenilikler ile geliyor. Bu anlamda kalp atış hızının yanında Samsung Galaxy Watch 3 SpO2 ölçümü ve kan basıncı ölçümü yapabiliyor. Aktivite ve uyku takibi ise desteklenmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri-2

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 FİYATI

Samsung Galaxy Watch 3 fiyatına gelelim. LTE ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı modeli bulunan Samsung Galaxy Watch 3'ün fiyatı 41 mm olan versiyonu 510 dolar, 45 mm olan versiyon ise 545 dolar fiyat etiketine sahip olacak. LTE teknolojisine sahip versiyonları ise yine 41 mm için 560 dolar ve 45 mm için ise 595 dolar olacak. Samsung Türkiye web sitesine göre 45 mm'lik Galaxy Watch 3'ün Türkiye fiyatı 2,299 TL. Akıllı saatin Mistik Gümüş, Mistik Siyah ve Mistik Bronz olmak üzere üç farklı renk ile geldiğini de son olarak hatırlatalım.

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