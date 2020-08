Bileğimiz yeniden akıllandı: Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini bir akıllı saat tanıtmadan da kapatmadı. Galaxy Note 20'yi, Galaxy Note 20 Ultra'yı ve katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2'yi tanıtan Samsung, etkinlikte Samsung Galaxy Note 20 ailesiyle ve diğer Samsung telefonlarla son derece uyumlu çalışması beklenen Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatinin de üzerindeki örtüyü kaldırdı.

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active gibi spor odaklı değil, daha çok klasik saat severlere hitap eden bir akıllı saat. Bu yüzden iki farklı boyut seçeneği ile gelen Galaxy Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Oval tasarım ve bir kontrolcü görevi gören çember bu modelde de kullanılmaya devam ediliyor. Oval ekranda 360 x 360 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, Gorilla Glass DX+ ile korunuyor. Always on Display özelliği de diğer akıllı saatlerde olduğu gibi Galaxy Watch 3'te unutulmamış. Böylece akıllı saat, gerçek bir akıllı saat gibi gün boyu açık kalıyor, her zaman göreve hazır olarak bekliyor. Bu ekranın altında ise 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı saat gücünü ise 340 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya kablosuz şarj standı ile birlikte şarj olabiliyor.