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  4. Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı

26.04.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı- koca karantinaya alındı, otobüs firmasının ise biletsiz yolcu taşıdığı tespit edildi.

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. İstanbul'dan Adıyaman'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

CENAZELERİ VARMIŞ

Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIDIĞI SAPTANDI

Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 TL ceza kesildi. (DHA)

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