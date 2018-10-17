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Bilezik hırsızları güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Sivas'ta maymuncukla kapıyı açarak girdikleri bir evden 25 bin lira değerinde bilezik çalan 3 şüpheliden 2'si çevredeki 19 iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta girdikleri bir evden 25 bin lira değerinde bilezik çalan 3 şüpheliden 2'si polis ekiplerinin çevredeki 19 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikametinden 25 bin lira değerinde 4 burma bilezik, 1 çocuk bileziği ile 3 altın yüzük çalınan Tahsin B. polise müracaatta bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, maymuncuk kullanılarak girilen evin çevresindeki 19 iş yeri kamerasını inceleyerek, şüpheli 3 kadının eşkalini belirledi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında eşkale uygun 2 kadını gören polisler, mevsimlik işçi olarak kente gelen ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan Sibel K. (25) ile Z.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan Pembe G'yi (16) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 maymuncuk ele geçirildi, çalınan bilezikler ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel K. tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Pembe G. ise başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası olması nedeniyle cezaevine gönderildi.

Polis, olaya karışan ve hırsızlıktan uç kaydı bulunan Gülhan K'nın (44) yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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