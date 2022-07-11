Bilgisayar açılırken siyah ekranda kalıyor! Masaüstü ve laptop bilgisayar siyah ekran sorunu ve çözümü nedir?

Bilgisayarlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktan öte artık bir ihtiyaç haline geldi. Bilgisayarların bakımı gözardı edilince bazı sorunlar çıkarabiliyor. Bu sorunlardan birisi de siyah ekran sorunudur. Bu can sıkıcı problemin birkaç nedeni olabilir. Virüsten, güncellemeden ya da kablo bağlantısındaki sorundan kaynaklanabilen siyah ekran sorunu nasıl çözülür?
Rutin olarak kullandığınız bilgisayar, ortada bir neden yokken siyah ekran sorunu verebilir. Siyah ekran sorunu ile karşılaşan insanlar bilgisayar açılırken siyah ekranda kalıyor gibi cümlelerle yaşadıklarını anlatabilirler. Siyah ekran sorunun birkaç nedeni olabilir. İster masaüstü olsun ister laptop siyah ekran sorunun nedenleri birkaç maddeyle sıralanabilir. Bilgisayardaki siyah ekran sorunu ile ilgili nedenler aşağıdaki gibi sıralabilir:
Sizin bilgisayarınız da siyah ekran sorunu veriyorsa bu sorunu aşağıdaki adımları sırası ile uygulayarak çözebilirsiniz;
Birinci Çözüm Yolu
PC siyah ekran sorunu veriyorsa, monitöre giden kabloların takılı olup olmadığını kontrol edin. Kablolar takılı gibi görünüyorsa el yordamıyla kabloları yuvalarına yerleştirmeye çalışın. Bazı kablolar temassızlıktan ötürü ekrana güç veremiyor olabilir. Özellikle güç kablosunu (siyah kablo) yuvasına oturtmaya çalışın. Halen siyah ekran sorunu düzelmiyorsa sonraki çözüm yolunu deneyin.
Laptoplarda da düşük bir ihtimalde olsa ekrana güç veren kablolar çıkabiliyor. Laptopların kasasını açmak zor olacağından bu hususta deneyimli birinden yardım alın.
İkinci Çözüm Yolu
Bu çözüm yolu hem laptop hem de masaüstü bilgisayarlarda uygulanabilmektedir. Bu çözüm yolunda bilgisayarı güvenli modda başlatıp, onarım işlemini başlatmak gerekiyor. Bu işlemi aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:
Sıraladığımız bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayar güvenli modda açılacaktır. Güvenli modda bilgisayar, farklı uygulamaların çalışmasını engelleyecektir. Güvenli modda çalıştırdıktan sonra onarım işlemini başlatmanız gerekir.
Bu işlemi aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:
Bu aşamaları tamamladıktan sonra onarma işlemi başlayacaktır. Laptop siyah ekran sorunu verdiğinde güvenli modda laptopunuzu açamadıysanız bir şekilde ekrana güç gitmiyor demektir. Hiç bir şekilde ekrana güç gitmiyorsa, ekran kablo bağlantı sorunu var demektir. Konu hakkında bilgisi olan bir kişinin laptopun kasasını açıp ekran güç kablosunu bağlaması gerekir.
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