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Format atarken siyah ekran gelmesi neden olur? Windows format siyah ekran sorunu nasıl çözülür?

21.05.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sık sık kullandığımız ve neredeyse her an ihtiyaç duyduğumuz bilgisayarlarda çeşitli sebepler dolayısıyla hatalar meydana gelebilir. Bu hataların birçok sebebi vardır. En sık karşılaşılan hatalardan biri de format atarken siyah ekran gelmesidir. Bilgisayarınıza format atarken karşınıza siyah ekran çıkıyorsa muhtemelen bir hata ile karşı karşıyasınızdır. Buna sebep olan nedenler ve çözümler mevcuttur.

Format atarken siyah ekran gelmesi neden olur? Windows format siyah ekran sorunu nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Format atarken siyah ekran gelmesi neden olur?
  • Windows format siyah ekran sorunu nasıl çözülür?

Özellikle iş ve okul yaşamında oldukça büyük bir öneme sahip olan bilgisayarların gerekli bakımlarının yapılması sayesinde hata verme riskini en aza indirmek mümkündür. Bir hata ile karşılaşıldığında bilgisayar kullanıcılarının en kısa sürede düzeltmelerini sağlayacak bazı yollar mevcuttur. Format atarken siyah ekran gelmesi neden olur? Windows format siyah ekran sorunu nasıl çözülür?

Format atarken siyah ekran gelmesi neden olur?

Format atarken siyah ekran gelmesinin bazı sebepleri vardır. Eğer bilgisayarınız uzun süredir kullanımdaysa ve uzun zamandır format atılmadıysa bu sorun ile karşılaşmak olasıdır. Ayrıca yeni bir grafik sürücüsü güncellemesiyle ilgili bir sorun veya uyumluluk sorunu içeren bir özellik güncellemesinin yüklenmesi sırasında bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bir diğer neden ise ekran kartındaki sorun veya hard diskteki bir sorun olabilir.

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Windows format siyah ekran sorunu nasıl çözülür?

Format sırasında siyah ekran sorunun çözümü için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızı ve dosyalarınızı kurtarmanız için bu adımları takip etmeniz siyah ekran hatasını çözmeniz için yardımcı olacaktır.

  • İlk olarak bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın.
  • Açıldığından itibaren sürekli bir şekilde F8 tuşuna basın ve karşınıza çıkan ‘Güvenli Mod’ seçeneğine tıklayın. Eğer giriş sağladıysanız bu sayede dosyaları ve verileri geri alabilirsiniz.

Buradaki asıl amaç Güvenli Mod ile Windows’u çalıştıran uygulamalar hariç geri kalan tüm uygulamaların başlamasını engellemektedir. Daha sonra format atmaya devam edebilirsiniz. Şayet format atmak istemiyorsanız;

  • İlk olarak Window + R tuşlarına basın.
  • Açılmış olan pencereye ‘CMD’ yazın ve tamam deyin.
  • Daha sonra CMD ekranına ”chkdsk C: /f /r” tırnak içinde bulunan kodu yazıp enter tuşuna basın.

Bu adımları doğru ve sıralı bir şekilde uyguladığınızda siyah ekran sorununu büyük bir ihtimalle ortadan kaldırmış olacaksınız.

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