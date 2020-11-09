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Bilgisayar cebe sığdı: Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube Mini satışa çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 17:18 | Son Güncelleme

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini mini bilgisayar piyasaya sunuldu. Xiaomi'nin rubik küp boyutundaki bilgisayarı, boyutunun küçük olmasıyla birlikte çantada hatta cepte bile taşınabiliyor. İşte Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini bilgisayarın özellikleri.

Bilgisayar cebe sığdı: Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube Mini satışa çıktı

Xiaomi akıllı telefonlar kadar aksesuar üretiminde de yer alıyor. Fakat firmanın ürettiği ürünlerin arasında sadece bunlar yok. Xiaomi oldukça farklı ürün yelpazesine sahip olduğu için ilginç ürünlere de imza atabiliyor. Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini de bu ilginç ürünlerden biri. Xiaomi'nin yeni mini bilgisayarı, mini bilgisayar adının gerçekten de hakkını veriyor.

XİAOMİ NİNGMEİ RUBİK'S CUBE MİNİ ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini, sadece 62 x 62 x 42 mm boyutlarında. Yani adı gibi bir rubik küp kadar. 145 gram ağırlığında olan mini bilgisayar, çantaya hatta cebe bile sığabiliyor. Böylece cepte bilgisayar taşımak gerçek anlamda mümkün oluyor. Fakat bilgisayar boyutlarına göre sınırlı özelliklere sahip. Zira bilgisayarın kalbinde 4 çekirdekli 2 GHz hızında Intel Celeron J4125 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında Intel UHD Graphics 600 GPU'su bu işlemciye eşlik ediyor. Küçük bir fan da ilginç bir şekilde mini Ningmei Rubik's Cube Mini'nin içinde yer alıyor.

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini özellikleri

6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama seçenekleri mini bilgisayar tarafından sağlanıyor. HDMI girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, 1 adet USB Type-C girişi, kart okuyucu, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 Xiaomi rubik bilgisayarda bulunuyor.

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini fiyatı

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XİAOMİ NİNGMEİ RUBİK'S CUBE MİNİ FİYATI

Xiaomi Ningmei Rubik's Cube Mini fiyatı 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı için 189 dolar olarak belirlenmiş durumda. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı için 239 dolar, Marvel sürümü için ise 259 dolar ödemek gerekecek. Rubik bilgisayarlar online bir yurt dışı internet mağazası aracılığıyla satılmaya başlandı.

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