'Bilgisayar Tahir’ matematik hesabı ve hafızası ile şaşırtıyor

Karapınar'ın Sazlıpınar Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası Tahir Alkış, güçlü hafızası ile dikkat çekiyor. Matematik hesaplamalarını 3 hanelilere kadar hızlıca yapabilen Alkış, 'Bilgisayar Tahir' lakabıyla tanınıyor. 18 yıl çobanlık yapan ve şu an bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Alkış, hafızasının ne kadar güçlü olduğunu şöyle anlattı:

''Çok zeki ve marifetli olduğumdan dolayı bana 'Bilgisayar Tahir' diyorlar. Önemli günleri, Türkiye'nin il ve ilçelerini ezbere biliyorum. Bir insan doğum tarihini söylediğinde artık yılları da kaçırmadan kaç gündür yaşadığını söylüyorum. Kendi kapasiteme göre çarpma işlemleri yapıyorum. Allah'ın 99 ismini ve anlamlarını da söyleyebiliyorum. Süper Lig'le de ilgileniyorum. Bu sezon şimdiye kadar oynanan maçları, atılan gol sayılarını söyleyebiliyorum. 3 basamaklı sayıları hızlıca hesaplayabiliyorum. Uzun zaman çobanlık yaptım. Muhtarın yanında çalıştım, köyün içme sularını düzelttim sonra okulda işe başladım. 8 yıldır da bakanlığın bünyesinde geçici ve sürekli işçi pozisyonundayım. Müfettişler geldiğinde şaşırıyor, 'Zeka maşallah' diyorlar. Köyümüzde kaç kişinin vefat ettiğini yıl yıl sayabiliyorum."