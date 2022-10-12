Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kolay yöntemi nedir?

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma, bilgisayar işlemleri içinde screenshot (ekran resmi) alma olarak da adlandırılır. Her çeşit PC bilgisayar ve işletim sisteminde kolayca yapılabilecek bir eylemdir. Ancak, genellikle uzun aralıklarla bilgisayarda görüntü alma ihtiyacı olacağı için bu basit işlemin hangi tuşlarla yapıldığını unutabiliriz. Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısa yolu hakkında merak edilen soruları yanıtladık.

Masaüstü Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Masaüstü bilgisayarda ekran görüntüsü alma işleminde 2 seçenek vardır. Biri ekran görüntüsünün bir kısmını, diğeri ise tamamının ekran görüntüsünü almaktır. Laptop ekran görüntüsü alma işlemi de aynı şekilde yapılır. Bunun için klavyenizde takip edebileceğiniz belirli kısa yol tuşları bulunmaktadır.

Bilgisayarda Tam Ekran Görüntüsü Alma

En çok kullanılan işletim sistemi olan Windows’ta ekran görüntüsünün tamamını almak için aşağıdaki kısa yolları takip edebilirsiniz.

Print Screen; bilgisayarda ekran görüntüsü alma Windows 10 işleminde, kullanılan print screen tuşu, klavyenin üzerinde yer alır ve birkaç saniye kadar basılı tutmanız gerekir. Kullandığınız ekrandaki görüntüyü, ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Bu tuşa bastığınız zaman ekran görüntüsü panoda kayıtlı olarak bekletilir. Bir sonraki adımda Paint gibi görsel düzenleme aracında yapıştır ya da CTRL + V kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsünü WhatsApp görüşmesinde ya da farklı bir iletişim kanalında paylaşacaksanız, Print Screen tuşunu kullanabilirsiniz.

bilgisayarda ekran görüntüsü alma Windows 10 işleminde, kullanılan print screen tuşu, klavyenin üzerinde yer alır ve birkaç saniye kadar basılı tutmanız gerekir. Kullandığınız ekrandaki görüntüyü, ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Bu tuşa bastığınız zaman ekran görüntüsü panoda kayıtlı olarak bekletilir. Bir sonraki adımda Paint gibi görsel düzenleme aracında yapıştır ya da CTRL + V kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsünü WhatsApp görüşmesinde ya da farklı bir iletişim kanalında paylaşacaksanız, Print Screen tuşunu kullanabilirsiniz. Windows + Print Screen; ekran görüntüsünü dosya olarak kaydedeceksiniz, Windows + Print Screen’i kullanmak ekran resmi almak için en hızlı çözümdür. Windows tuşu ile beraber Print Screen tuşuna bastığınız zaman ekranda anlık bir kararma olur. Bu kararma, ekran görüntüsünün kaydedildiği ifade eder. Kaydettiğiniz ekran görüntüsüne, Bilgisayarım > Resimler > Ekran Görüntüleri klasöründen ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarda Ekranın Bir Bölümünün Görüntüsünü Almak

Bilgisayar ekranınızın belirli bir bölümünü ekran resmi olarak almanız gerekebilir. Bunun için Windows’taki çalışmalarınızı kolaylaştıracak belirli kısa yollar bulunur.

Windows + Shift + S; klavyenizin üzerinde yer alan Windows, Shift ve S tuşlarına bastığınız zaman Ekran Alıntısı Aracı olarak adlandırılan yerleşik bir uygulama çalışır. Bu uygulama, ekranın bir bölümünü seçmenize ve ekran görüntüsü almanızı sağlar. Ekranın bir kısmını ekran resmi olarak aldığınız zaman, panonuzda kayıtlı olarak bekler. Ekranın sağ alt köşesinde bir gösterim alanı ortaya çıkar. Görsel üzerine tıkladığınız zaman resmi kaydetme seçeneklerine ulaşırsınız. Panonuzda kayıtlı tutulan görsel, (CTRL + V) komutu ile bir görsel düzenleme aracına da aktarılabilir.

Bilgisayar Seçiminize Göre Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Kullandığınız bilgisayarın markasına göre PC ekran görüntüsü alma adımlarını takip etmeniz gerekir.