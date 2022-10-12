HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kolay yöntemi nedir?

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kolay yöntemi nedir?

12.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızda ekran görüntüsü almak için birkaç adımı takip etmeniz gerekir. Dizüstü bilgisayarınızın markasına göre farklı adımlarla kısa sürede tam ya da ekranın bir kısmının görüntüsünü alabilirsiniz. Bilgisayarda ekran görüntüsü alma işleminin adımlarını anlattık.

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kolay yöntemi nedir?

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma, bilgisayar işlemleri içinde screenshot (ekran resmi) alma olarak da adlandırılır. Her çeşit PC bilgisayar ve işletim sisteminde kolayca yapılabilecek bir eylemdir. Ancak, genellikle uzun aralıklarla bilgisayarda görüntü alma ihtiyacı olacağı için bu basit işlemin hangi tuşlarla yapıldığını unutabiliriz. Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısa yolu hakkında merak edilen soruları yanıtladık.

Masaüstü Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Masaüstü bilgisayarda ekran görüntüsü alma işleminde 2 seçenek vardır. Biri ekran görüntüsünün bir kısmını, diğeri ise tamamının ekran görüntüsünü almaktır. Laptop ekran görüntüsü alma işlemi de aynı şekilde yapılır. Bunun için klavyenizde takip edebileceğiniz belirli kısa yol tuşları bulunmaktadır.

Bilgisayarda Tam Ekran Görüntüsü Alma

En çok kullanılan işletim sistemi olan Windows’ta ekran görüntüsünün tamamını almak için aşağıdaki kısa yolları takip edebilirsiniz.

  • Print Screen; bilgisayarda ekran görüntüsü alma Windows 10 işleminde, kullanılan print screen tuşu, klavyenin üzerinde yer alır ve birkaç saniye kadar basılı tutmanız gerekir. Kullandığınız ekrandaki görüntüyü, ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Bu tuşa bastığınız zaman ekran görüntüsü panoda kayıtlı olarak bekletilir. Bir sonraki adımda Paint gibi görsel düzenleme aracında yapıştır ya da CTRL + V kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsünü WhatsApp görüşmesinde ya da farklı bir iletişim kanalında paylaşacaksanız, Print Screen tuşunu kullanabilirsiniz.
  • Windows + Print Screen; ekran görüntüsünü dosya olarak kaydedeceksiniz, Windows + Print Screen’i kullanmak ekran resmi almak için en hızlı çözümdür. Windows tuşu ile beraber Print Screen tuşuna bastığınız zaman ekranda anlık bir kararma olur. Bu kararma, ekran görüntüsünün kaydedildiği ifade eder. Kaydettiğiniz ekran görüntüsüne, Bilgisayarım > Resimler > Ekran Görüntüleri klasöründen ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarda Ekranın Bir Bölümünün Görüntüsünü Almak

Bilgisayar ekranınızın belirli bir bölümünü ekran resmi olarak almanız gerekebilir. Bunun için Windows’taki çalışmalarınızı kolaylaştıracak belirli kısa yollar bulunur.

Windows + Shift + S; klavyenizin üzerinde yer alan Windows, Shift ve S tuşlarına bastığınız zaman Ekran Alıntısı Aracı olarak adlandırılan yerleşik bir uygulama çalışır. Bu uygulama, ekranın bir bölümünü seçmenize ve ekran görüntüsü almanızı sağlar. Ekranın bir kısmını ekran resmi olarak aldığınız zaman, panonuzda kayıtlı olarak bekler. Ekranın sağ alt köşesinde bir gösterim alanı ortaya çıkar. Görsel üzerine tıkladığınız zaman resmi kaydetme seçeneklerine ulaşırsınız. Panonuzda kayıtlı tutulan görsel, (CTRL + V) komutu ile bir görsel düzenleme aracına da aktarılabilir.

Bilgisayar Seçiminize Göre Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Kullandığınız bilgisayarın markasına göre PC ekran görüntüsü alma adımlarını takip etmeniz gerekir.

  • Bilgisayarda ekran görüntüsü alma macos; ekran resmi almak için; Shift, Komut ve 3 rakamına basılı tutmanız gerekir. Ekranın köşesinde bir küçük resim görüyorsanız ekran resmini düzenlemek için küçük resmi tıklamanız gerekir. Ekran resminin masaüstünüze kaydedilmesini de bekleyebilirsiniz.

  • Asus ekran görüntüsü alma; güç ve ses kısma düğmelerine birkaç saniye basılı tutmanız gerekir. Bildirim panelini aşağı doğru çekerek hızlı ayarlara ulaşabilirsiniz. Ekran Görüntüsü simgesine dokunmanız görüntü almak için yeterlidir.
  • Casper ekran görüntüsü alma; klavyenizde yer alan Print Screen tuşuna basın. Paint programında boş bir sayfada Düzenle ve ardından Yapıştır’a tıklayın, ekranınız boş sayfada görüntülenir.
  • Lenovo ekran görüntüsü alma; Güç ve ses kısma düğmelerine bir saniye kadar basılı tutmanız ve bildirim panelini aşağı doğru çekmeniz, sonrasında Ekran Resmi simgesine dokunmanız yeterlidir.
  • HP ekran görüntüsü alma; "Print Screen" tuşunu ve Windows tuşunu kullanmanız gerekir. Tuşlara bir süre bastığınızda ekran kararır ve ekran görüntüsü alınmış olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor! Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor!
Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"
27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
bilgisayarda ekran görüntüsü alma ekran görüntüsü alma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.