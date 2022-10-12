Bilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kolay yöntemi nedir?

Bilgisayarda ekran görüntüsü alma, bilgisayar işlemleri içinde screenshot (ekran resmi) alma olarak da adlandırılır. Her çeşit PC bilgisayar ve işletim sisteminde kolayca yapılabilecek bir eylemdir. Ancak, genellikle uzun aralıklarla bilgisayarda görüntü alma ihtiyacı olacağı için bu basit işlemin hangi tuşlarla yapıldığını unutabiliriz. Bilgisayarda ekran görüntüsü alma kısa yolu hakkında merak edilen soruları yanıtladık.
Masaüstü bilgisayarda ekran görüntüsü alma işleminde 2 seçenek vardır. Biri ekran görüntüsünün bir kısmını, diğeri ise tamamının ekran görüntüsünü almaktır. Laptop ekran görüntüsü alma işlemi de aynı şekilde yapılır. Bunun için klavyenizde takip edebileceğiniz belirli kısa yol tuşları bulunmaktadır.
En çok kullanılan işletim sistemi olan Windows’ta ekran görüntüsünün tamamını almak için aşağıdaki kısa yolları takip edebilirsiniz.
Bilgisayar ekranınızın belirli bir bölümünü ekran resmi olarak almanız gerekebilir. Bunun için Windows’taki çalışmalarınızı kolaylaştıracak belirli kısa yollar bulunur.
Windows + Shift + S; klavyenizin üzerinde yer alan Windows, Shift ve S tuşlarına bastığınız zaman Ekran Alıntısı Aracı olarak adlandırılan yerleşik bir uygulama çalışır. Bu uygulama, ekranın bir bölümünü seçmenize ve ekran görüntüsü almanızı sağlar. Ekranın bir kısmını ekran resmi olarak aldığınız zaman, panonuzda kayıtlı olarak bekler. Ekranın sağ alt köşesinde bir gösterim alanı ortaya çıkar. Görsel üzerine tıkladığınız zaman resmi kaydetme seçeneklerine ulaşırsınız. Panonuzda kayıtlı tutulan görsel, (CTRL + V) komutu ile bir görsel düzenleme aracına da aktarılabilir.
Kullandığınız bilgisayarın markasına göre PC ekran görüntüsü alma adımlarını takip etmeniz gerekir.
Bilgisayarda ekran görüntüsü alma macos; ekran resmi almak için; Shift, Komut ve 3 rakamına basılı tutmanız gerekir. Ekranın köşesinde bir küçük resim görüyorsanız ekran resmini düzenlemek için küçük resmi tıklamanız gerekir. Ekran resminin masaüstünüze kaydedilmesini de bekleyebilirsiniz.
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