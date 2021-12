Bilim cevapladı! İnsanlar dünyadan yok olursa egemenlik kurabilecek hayvanları açıkladı

İnsanların tamamen dünyadan yok olması durumunda yaşanacak senaryo pek çok kişinin merakını uyandırıyor. Bilim kurgu film, dizi ve kitaplarına konu olan insanlığın sonunun gelmesi durumu bilimsel araştırmalar için de önemli bir detay. Genellikle insan sonrası dünyada maymunların egemen olacağı yönünde tahmin yürüten bilim insanları bu sefer araştırmalarıyla bu konuyu bir kez daha irdeledi.

ZEKA BELİRLEYİCİ FAKTÖR OLACAK

LiveScience’a konuşan uzmanlar, insanların varlığının sona ermesi durumunda hayvanlar aleminde egemenlik konusunda zekanın belirleyici olduğunu dile getirdi. Bilim insanlarına göre, insan sonrası yaşamı zeki olarak isimlendirilen hayvanlar yönetecek. Bu canlıların arasında ise maymunların ihtimali yükseliyor.

Jeolog ve popüler bilim yazarı Dougal Dixon, canlı türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların yakınsama kavramı için önemli olacağını dile getirdi. After Man: A Zoology of The Future (İnsandan Sonra: Geleceğin Bir Zoolojisi) kitabının yazarı olan Dixon, yakınsak evrim kavramı üzerinden birbiriyle akraba olmayan tür ve soylar arasında görülen benzer biyolojik özelliklere odaklandı. Ayrıca insan için "yürüyen ölü" diyen Dixon, dünyanın sonuna ilişkin de ciddi endişeleri olduğunu belirtiyor.