Bilim insanından şaşkına çeviren öneri! Dünyanın yüzde 2'sini beyaza boyarsak...

Küresel ısınma en büyük sorunlarımızdan biri ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar bu duruma bir çözüm arıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Jeremy Munday'den ise bu konuyla ilgili ilginç bir çözüm önerisi geldi.

Science Alert'ın haberine göre, 2021 yılında Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Dünya'daki en beyaz boyayı geliştirdiklerini duyurdular. Boya o kadar beyazdır ki ışığın %98'inden fazlasını yansıtabilir. Bu oldukça yararlı çünkü ışık, aynı zamanda ısı üretiyor.

Araştırmacılar, boyanın bir binada kullanılması halinde yüzeydeki sıcaklığı azaltarak içerideki sıcaklığı düşüreceğini ve klima ihtiyacını azaltacağını öne sürüyor.

Peki ya tüm gezegenin sıcaklığını düşürmek gibi daha büyük bir uygulama olsaydı?

Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Jeremy Munday'a göre, Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacıların boyasına benzer bir malzeme Dünya yüzeyinin %1-2'sini kaplasaydı, uzaya geri yansıyan ışık miktarı gezegen tarafından emilen ısı miktarını küresel sıcaklıkları dengeleyecek kadar azaltabilirdi.

Munday, The New York Times'a yaptığı açıklamada, uzaya geri yansıyan ışık miktarının kozmosa çok fazla zarar vermeyeceğini söyledi. Munday, "Bu, okyanusa bir bardak su dökmek gibi bir şey olur" dedi.

DÜNYA YÜZEYİNİN %1-2'Sİ NE KADAR EDER?

Dünya'nın toplam yüzey alanı yaklaşık 510 milyon kilometrekare (ve bunun çoğu sudur). Bu nedenle Munday'ın önerisinde boyanın 5 ila 10 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplaması gerekiyor.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam yüzölçümü yaklaşık 9,8 milyon kilometrekare.

Yani Munday'ın önerisinde ABD büyüklüğünde bir ülkenin beyaz boyayla kaplanması gerekiyor.

Bu, Dünya yüzeyinin sadece %1'ini kaplamak için kabaca 139 milyar galon beyaz boyaya ihtiyacımız olacağı anlamına da geliyor.

Bu çok fazla boya demek.

Tabii ki, yüzeyin %2'sini kaplamamız gerektiğinde bu sayı ikiye katlanıyor.

Okyanusları, çölleri ve ağaçları boyamanın ne kadar zor olacağı da hesaba katılmıyor.

