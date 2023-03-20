Bilim insanları açıkladı! Tek bir tane yemek bile ömrünüzden ömür çalıyor

Beslenme alışkanlıkları insan yaşamında önemli bir rol oynuyor. Vücudumuza aldığımız her sağlıksız gıda hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. ABD’de yer alan Michigan Üniversitesi’nde araştırmacılar 6 bin yiyeceğin karbon ayak izini ölçen ve besin etkisini hesaplayan bir ölçüm yöntemini uygulamaya başladı.

Sağlık Beslenme Endeksi adı verilen yöntemle; yiyeceklerin, atıştırmalıkların etkisi hesaplanabiliyor. Yiyeceğin bir gramının sağlık yükünün hesaplanmasının ardından standart porsiyon boyutuna göre sonuç ortaya çıkıyor.

KOLA

Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Asitli gıdalardan olan kola ömrünüzden 12,5 dakika çalıyor. Bunun yerine evde sıkılmış taze meyve sularını tercih edebilirsiniz.

SOSİSLİ

Sevilen lezzetlerden biri olan sosisli insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor. Her bir gram işlenmiş ette ortalama 0,45 dakika kayıp yaşanıyor. Hotdog’un içindeki 61 gramlık işlenmiş et 27 sağlıklı dakikanın kaybolmasına neden oluyor.

HAMBURGER

Vaktim yok bugünde dışardan yemek söyleyelim diyenlerdenseniz büyük ihtimalle sizde fast food tüketiyorsunuz. Sık tercih edilen fast food yiyeceklerden olan hamburger ise 10 dakika kısaltırken, meyveler aynı sürede uzatıyor.

ÖMÜR UZATAN YİYECEKLER

1 porsiyon kuruyemiş ömrü 26 dakika uzatıyor. Aynı zamanda bilim insanlarını açıklamalarına göre fıstık ezmeli reçelli sandviç ömrü 30 dakika uzatıyor.

