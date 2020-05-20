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Bilim insanları beyinde acı duymayı tamamen engelleyecek noktayı keşfetti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Bilim insanları beyinde acı hissi duymamızı engelleyebilecek bölümü noktasal boyutta tespit etti.

Bilim insanları beyinde acı duymayı tamamen engelleyecek noktayı keşfetti

ABD'de Kuzey Carolina Duke Üniversitesi araştırmacıları farelerin beyninde 'amigdala' bölümünün acı hissini büyük oranda kontrol ettiğini gördü.

Amigdala beynin medial temporal lobunun derinlerindeki nöronların oluşturduğu badem şeklindeki bölüm. Duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki birincil role sahip bölge olan amigdala limbik sistemin bir parçası. Amigdala başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumlu olarak biliniyor.

Nörobiyoloji Profesörü ve araştırma ekibinin başındaki isim olan Fan Wang, buldukları spesifik bölgenin acı sinyallerinin neredeyse tamamen engellenmesini sağlayabilecek bir bölge olduğunu belirledi.

Daha önce de acı sinyallerinin beyinde nerede işlendiği yaklaşık olarak biliniyordu ancak ilk kez büyük bir kesinlik ile yeri noktasal şekilde belirlendi.

FARELER ÜZERİNDE ACI DENEYLERİ

Genel anestezinin de CeAga adı verilen aynı bölgedeki alt grup nöronları etkilediği biliniyor. Araştırmacılar bu CeAga bölgesindeki nöronları azalttıklarında farelerin yüksek derece acı hissettiği ve acıyı daha sert şekilde algılamaya başladığı görüldü.

CeAga bölümünü düşük dozda ketaminin aktive ettiğini ve bu olmadan bölgedeki nöronların çalışmadığı tespit edildi.

Bu şekilde deneyler için farelerin canı acıtılarak beyinlerindeki nöronları haritalandıran araştırmacılar sorumlu bölgeyi 16 spesifik noktaya kadar indirgedi.

YENİ NESİL AĞRI KESİCİLER

Bir sonraki aşamasında sadece bu 16 noktadaki ketamin seviyesini aktive edecek ve bu şekilde insanların acısını dindirecek etkili ilaçlar üzerinde çalışılacak ve başarılı olunursa yeni tür ve çok etkili ağrı kesiciler ortaya çıkmış olacak.

Her ne kadar farelerdeki amigdala bölümü orantısal olarak insanlardakinden büyük olsa da Wang bunun beyinlerdeki çalışma fonksiyonu açısından farklı olmadığını kaydediyor.


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