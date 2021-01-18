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Bilim insanları Pablo Escobar’ın getirdiği su aygırlarının infaz edilmesini istiyor

18.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları Pablo Escobar’ın getirdiği su aygırlarının infaz edilmesini istiyor

Bilim insanları, ülkeye Pablo Escobar tarafından getirilen su aygırlarının itlaf edilmesi çağrısında bulundu.

1993 yılında polis tarafından vurularak öldürülen uyuşturucu baronu, 80’lerde dört su aygırını kişisel hayvanat bahçesinde beslemek üzere yasa dışı yollarla getirmişti.

Escobar’ın ölümünden sonra mülkünün kontrolü devletin eline geçti; ancak suaygırları kaderine terk edildi.

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Escobar tarafından getirilen 100’den fazla su aygırının olduğuna inanılırken, bilim insanları bu sayının 2040 yılına kadar neredeyse 1.500’e çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu ve bu artışın geri dönüşü olmayan bir çevresel zarara yol açabileceğini söyledi. Hayvanların ürettiği idrar ve dışkının toksik olduğu, insanlar ve diğer canlılar için tehlikeli olabilecek bakteriler içerdiği söyleniyor.

"ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Doğal ortamlarından alıkonan bu hayvanlar saldırganlaşıyor, bu da onları tehlikeli kılıyor. Su aygırları, kendi ortamlarında her sene diğer memelilere kıyasla daha fazla insanın ölümüne neden oluyor.

Çevrebilimci Nataly Castelblanco Martinez, Telegraph’a yaptığı açıklamada “Kimse bir su aygırının vurulması fikrini sevmez; ancak elimizde işe yarayacak başka bir strateji olmadığını kabul etmemiz gerek. 30 yıl önce, yalnızca dört su aygırı varken onları geri götürmekten söz edebilirdik. Yetkililer erken dönemde yeterli kaynak sağlamış olsaydı kısırlaştırma da bir çözüm olabilirdi, ancak şu an başka bir seçeneğimiz yok” dedi.

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Afrika’da su aygırları suya erişim için rekabet etmek, çeşitli yırtıcı hayvanlar tarafından avlanmaktan kaçmak ve çeşitli hastalıklardan sağ kalmak zorunda. Ancak Kolombiya’da bol yağmur, yırtıcı hayvanların olmayışı ve Escobar’ın çiftliğindeki uygun koşullar nedeniyle su aygırlarının sayısında müthiş bir artış yaşandı.

Çevrebilimciler hayvanları kısırlaştırmayı denese de, onlara ulaşmanın zorluğu ve hayvanlardaki cinsel organın bulunmasının zorluğu bu planı geçersiz kıldı.

Bir çevrebilimci olan David Echeverri Lopez, yılda sadece bir su aygırı kısırlaştırabildiğini ve nüfusun yılda yaklaşık %10 artacağını, kısırlaştırma girişimlerinin başarısız olmasına rağmen hayvanların itlaf edilmesinden daha iyi bir çözüm olması gerektiğini söylüyor.

Echeverri Lopez, Telegraph’a yaptığı açıklamada “Başka bir çözüm olmalı. Bu hayvanlar yerel kimliğin bir parçası halina geldi ama artık zaman azalıyor” dedi.

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