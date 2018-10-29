Bilim insanları Porto Riko ile Virgin Adaları sularında keşfe çıkacak

SAN JUAN (AA) - Bilim insanlarının, mercan ve balık habitatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları'nı çevreleyen derin sularda yeni yerler bulmak üzere keşfe çıkacakları bildirildi.

ABD hükümeti liderliğindeki 22 günlük bir misyonun parçası olan keşif ekibi, son yıllarda Karayip bölgesini vuran depremler de dahil olmak üzere tehlikeleri daha iyi anlamak için 6 bin metre derinliğe kadar jeolojik özellikleri haritalayacak ve araştıracak.

Ekip tarafından yapılan açıklamada, misyonun, Kuzey Atlantik Okyanusu hakkında daha fazla şey öğrenmeyi, yeni keşiflerde bulunmayı hedeflediği belirtildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yürütülen misyonun görevi yarın başlayıp, 20 Kasım'da sona erecek.

Keşif ekibi, vadiler, hendekler ve denizaltı kanyonları gibi jeolojik özellikleri keşfetmek için sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı araçları kullanacak.

