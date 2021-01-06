HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanları "saniye eksiltmeyi" tartışıyor!

Bilim insanları "saniye eksiltmeyi" tartışıyor!

06.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilim insanları "saniye eksiltmeyi" tartışıyor!

Yeni verilere göre Dünya artık sıradışı biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020'de insanlık, kaydedilen en kısa günü yaşadı.

Küresel zamanı kaydeden yetkililer, bu değişimi hesaba katarak 24 saatten bir saniye silip silmeyeceklerini tartışıyor. Bazı uzmanlar, bu hamleyle zamanın geçişinin Dünya'nın dönüşüyle aynı düzleme çekilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar daha önce, "negatif artık saniye" ismi verilen bu eksiltmeyi hiç yapmadı. Zira, Dünya'nın hareketi sürekli yavaşlamış ve daha önce bu eksiltmeye hiç ihtiyaç duyulmamıştı.

Üstelik uzmanlar, atomik zamanı Güneş saatiyle uyumlu kılmak için 1970'lerden bu yana toplamda 27 "artık saniye" eklemişti. Son artık saniye, 2016'nın yılbaşı gecesinde eklenmişti.

Bunun nedeni, Dünya'nın dönüşünün onlarca yıldır 24 saatten biraz daha uzun sürmesiydi. Ancak uzmanlara göre gezegenin dönüşü artık çok daha kısa sürüyor.

Güncel Dünya saatinin takip ediliği internet sitesi TimeandDate.com'dan Graham Jones, bunu şöyle açıklıyor:

1973'ten bu yana en kısa gün, Dünya'nın dönüşünün 1,0516 milisaniye daha kısa sürdüğü 5 Temmuz 2005'ti.

Ancak 2020'nin ortalarında, Dünya bu rekoru en az 28 kez kırdı. En kısa günse Dünya'nın dönüşünün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü 19 Temmuz oldu.

Daily Mail'in aktardığına göre 19 Temmuz 2020, atomik saat kayıtlarının başlamasından bu yana görülen en kısa gün konumunda.

İşte bu nedenlerle 2021'in de toplamda 19 milisaniye daha kısa süreceği söyleniyor.

Yani bu yıl günler, 24 saatten ortalama 0,5 saniye kısa sürebilir. Uzmanlar şimdi bu açığı kapatmak için eksiltme yapıp yapamayacaklarını tartışıyor.

Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndan üst düzey araştırmacı Peter Whibberley, şöyle konuştu:

"Dünyanın şu anda son 50 yılda herhangi bir andan daha hızlı döndüğü kesinlikle doğru. Dünyanın dönüş hızı daha da artarsa, ‘negatif artık saniye' uygulamasına ihtiyaç duymamız epey olası. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
İklim değişikliğine karşı iglolu çözümİklim değişikliğine karşı iglolu çözüm
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Koronavirüs için yeni tedavi umudu! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Koronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.