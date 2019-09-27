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Bilim insanları uyardı: Anne adayları patates cipsinden uzak dursun!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 27.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre hamilelik sırasında cips tüketmek iyi bir fikir olmayabilir. Yeni yapılan bir araştırma, hamilelik sırasında çok fazla cips yemenin bebeğin gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları uyardı: Anne adayları patates cipsinden uzak dursun!

Bilim insanları patates cipslerinde bulunan omega-6 yağının, anne karnındaki bebeklerin büyümesini ve gelişimini etkilediğini ve uterus kasılmalarına neden olduğunu buldu.

Patates cipsleri, daha önce kan kolesterolünü düşürme gibi sağlık yararları olduğu düşünülen linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağı içerir.

GELİŞİMİ ENGELLİYOR

Ancak araştırmacılar, deney yapılan farelerin önerilen günlük linoleik asit alımının üç katı beslenmesinin sonucunda bu durumun doğmamış yavruların büyümesini ve gelişimini düzenleyen hormonları azalttığını buldu.

Ayrıca Journal of Journal'da yayınlanan bulgulara göre bu durum karaciğer fonksiyonlarını ve rahimde kasılmalara neden olan proteinleri de etkiledi.

Linoleik asit içeren bitkisel yağ, yemeklerde hayvansal yağların kullanılmasına sağlıklı ve daha ucuz bir alternatif olarak pazarlanmıştı. Linoleik asitin daha önce daha önce sağlık yararları olduğu söylenmişti.

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Griffith Üniversitesi'nden Dr Deanne Skelly, şunları söyledi: “Hamile kadınların diyetlerini dikkate almaları önemlidir ve araştırmamız, belirli bir tür besleyiciyi fazla tüketmenin potansiyelini olumsuz yönde etkileyebileceğinin bir başka örneğidir.”

Avustralya'nın Queensland kentindeki Griffith Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, yüksek linoelik asitli bir diyetle 10 hafta boyunca fareleri besledi ve çiftleştirdi.

Daha sonra diyetin hamileliği ve yavrularının gelişimi üzerindeki etkilerini araştırdılar. Ekip ayrıca, yüksek linoleik asit diyeti yiyen farelerin (anne fare) erkek bebek sayısının azaldığını tespit etti.

Aynı etkilerin insanlarda da görülüp görülmeyeceği veya hangi miktarda linoleik asidin zararlı olacağı bilinmemektedir.

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