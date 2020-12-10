Bilim insanları uyardı! Koronavirüs arabanızın içinde! Covid-19 arabanızdan böyle bulaşabilir!

Koronavirüse karşı etkili aşılar yavaş yavaş bulunuyor. Koronavirüs için aşılama çalışmaları da başladı. Ayrıca uzmanlar koronavirüsün bulaşmasını engelleyen 'Molnupiravir' adında bir ilaç da keşfetti. Gelişmeler hız kesmezken, bilim insanları Koronavirüs üstündeki çalışmalarda ara vermeden devam ediyor. Covid-19 ile ilgili yeni bir araştırma raporunun sonuçları yayınlandı. Raporda otomobil kullanırken veya araçla yolculuk yaparken, araç içinin iyi havalandırılmaması Koronavirüs’e davetiye çıkarıyor. Böylece bireylerin Covid-19'a yakalanma ihtimali artıyor. Koronavirüs arabanızın içinde! Covid-19 arabadan böyle bulaşabilir! İşte detaylar..
Koronavirüs önlemleri her geçen gün daha da artırılıyor. Bizde bireyler olarak toplu taşıma araçlarından çok kendi şahsi arabalarımızı kullanıyoruz. Ancak arabamızda da almamız gereken bazı önlemler var. Yoksa Covid-19 arabadan böyle bulaşabilir. Uzun veya kısa seyahatlerde aracınızın içini havalandırmanız gerek. Yoksa bu durum Koronavirüs’e davetiye çıkarıyor. Massachusetts Üniversitesinde yapılan yeni bir çalışma ise araç camlarının doğru şekilde açılmaması yüzünden, insanların koronavirüs veya hava yoluyla bulaşan herhangi bir enfeksiyona yakalanabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, araba içindeki hava akımı Covid-19 bulaşma riskini arttırabileceği açıklandı. Ekipten Varghese Mathai yaptığı açıklamada, "Bir araçta iki kişinin yolculuk yaptığını düşünün. Salgından dolayı insanlar camı açmak isteyebilir. Aslında camı hiç açmamaktan daha iyi bir durum. Ancak elde ettiğimiz sonuçlar biraz şaşırtıcı" dedi.
Yapılan araştırmalarda hava sirkülasyonu için arka koltuktaki yolcudan en uzaktaki camları açmanın fayda sağlayacağı söyleniyor. Bulgular, dünya çapında milyonlarca araç sürücüsünün veya yolculuk yapan insanların Covid-19'a karşı daha iyi önlemler almasını sağlayabilir.
Massachusetts Üniverstesi bilim insanları birden çok modelleme üzerinde çalışıyor. Aracın havalandırmasından temiz havanın gelmesinin yanında, tüm camları açmak size fazlasıyla avantaj sağlıyor. Böylece SARS-CoV-2 veya potansiyel başka bir virüsün iletim riskini azaltıyor. Araç içi, en iyi havalandırma seçeneğinin bu olduğu düşünülüyor. Fakat arabanın camlarını açmadan, sadece havalandırmayı kullanmak en riskli çözüm.