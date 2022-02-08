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Bilim insanları uyarıyor: Kullanılabilir araziler yok olmak üzere

08.02.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliği ile mücadele için hedeflenen iddialı projelerin sürdürülebilirliği ve gıda üretimi için dünyada kullanılabilir arazi kalmadığı konusunda uyarıda bulunan bilim insanları "Zor tercihlerle karşı karşıyayız" diyor.

Bilim insanları uyarıyor: Kullanılabilir araziler yok olmak üzere

Yaklaşık 50 uzmanın yayımladığı bilimsel makalede verilen mesaj, gezegende fazla boş arazi kalmadı. Toprağı daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için dünyanın zor tercihler yapması gerekecek.

Dünyanın birçok yerinde iddialı iklim değişikliği ile mücadele planları ve doğanın korunması için devasa alanlar ayrılıyor.

Ancak bir yandan da gıda üretimi ve yoksulluğun giderilmesi için toprak gerekiyor.

Bilim insanları dünyada bütün bu ihtiyaca karşılık verecek kadar arazi bulunmadığını söylüyor.

Bern Üniversitesi'nden Dr. Ariane de Bremond, "Her şeyi bir arada yapmaya yetecek kadar arazi yok, bunu kabul etmeli ve daha iyi bir yol bulmalıyız. Bu da toplumun farklı sektörleri ve uluslararası birçok görüşme gerektiriyor" dedi.

Dünyanın yüzeyinin büyük bir kısmı, insanlar tarafından değiştirildi

"Proceedings of the Academy of Sciences" adlı bilimsel dergide görüşlerini dile getiren bilim insanları, insanlığın karşı karşıya bulunduğu varoluşsal sorunlar arasında arazi kullanımının önemine dikkat çekti.

Dergide yayınlanan makalede "Tarım, kentleşme, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kullanılabilecek boş arazi miktarı çok az" denildi.

Gezegenin buzla kaplı olmayan topraklarının dörtte üçü, çiftçilik, yerleşim ve madencilik için kullanılıyor. Geri kalan topraklar ise karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen iddialı planlara veya doğaya ayrılmış durumda.

Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Casey Ryan, "Toprak kısıtlı bir kaynak ve elimizde kolay çözüm ve tercihler yok" diyor.

"Haberlere bakarsanız, Dünya'nın yarıdan çoğunun doğayı korumaya ayrıldığını, son iklim konferansında ormansızlaştırma sorununun sıfıra indirilmesinin kararlaştırıldığını, bir trilyon ağaç gibi iddialı kampanyalardan bahsedildiğini görüyorsunuz, Bunların hepsi de iyi niyetli, ancak fazla bilimsel desteğe sahip olmayan büyük fikirler" diye de ekliyor.

İklim değişikliği ve doğal alanların kaybı ile mücadelede herkese uyan ortak bir çözüm yok

Dergide yayınlanan makalenin yazarları, arazi kullanımı ile ilgili kararlarda dikkate alınması gereken noktaları sıralarken, arazi kavramının birden fazla anlamı olduğuna, kullanımın çoğu zaman öngörülemeyen sonuçları bulunduğuna, her anlamda olumlu olacak 'kazan-kazan' seçeneklerinin fazla olmadığına vurgu yapıyor.

Bilim insanları ayrıca arazi kullanımı yöntemlerinde yapılacak değişikliklerden geri dönmenin zor olabileceğini ve atılan adımların etkilerinin yüzlerce yıl sürebileceğini söylüyor.

Ufak değişikliklerin bile etkisi büyük olabiliyor ve karar alma konumunda bulunanların tüm dünyada sürdürülebilir verimli arazi kullanımı için bunları göz önünde bulundurması gerekiyor.

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