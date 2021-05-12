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Bilim insanların çocukların zekalarını annelerinden aldığını keşfetti

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çocuk dünyaya geldiğinde ‘Aynı annesine benziyor’ ya da ‘Tıpkı babası gibi’ şeklinde yorumlar yapılır. Çocukların fiziksel olarak ebeveynlerine benzedikleri gözle görülür bir gerçektir. Peki ya duygusal yönü, huyları ve zekasını annesinden mi yoksa babasından mı alır?

Çocukları keşfedebilmek için sizleri lise günlerinizdeki biyoloji derslerine geri götüreceğiz. Kadınların iki X, erkeklerinse X ve Y kromozomlarını taşıdıklarını hatırlıyorsunuzdur. Bu kromozomlar sayesinde çocuğa anne ve babasının pek çok özelliği aktarılır.

ZEKA KONUSUNDA X KROMOZOMU BASKIN

Bir insan zeka kapasiyesinin %40-60’ını ailesinden alıyor. Zekayı belirleyen bu genlerin kadında iki tane yer alan X kromozomunda bulunduğu keşfedildi. Psychology Spot'ın yayımladığı bir çalışma zeka geninin anne ve babadan değil sadece anneden geçtiğini ortaya çıkardı. Başka bir ifadeyle zekayı belirleyen genler direkt olarak anneden çocuğuna aktarılıyor. Bu nedenle annenin fiziksel ve duygusal olarak çocuğun yanında olması zeka gelişiminde büyük bir rol oynuyor.

Araştırma aynı zamanda zeka geninin babadan geçse dahi etkisiz hale geldiğini açıklıyor. Çünkü rapora göre genler hareketlerini tamamladıklarında farklı bir şekilde konumlanıyor.

CİNSİYETİ BELİRLEYEN Y KROMOZOMU

Bu mekanizma çift yönlü çalışıyor. Yani, sadece babadan geçtiğinde etkinleşen genler de var. Çocukların cinsiyetini belirleyen özellikler babadan gelir. Bebekler annelerinden her zaman X kromozomunu alırken babalarından da X kromozomu alırlarsa bebeğin cinsiyetin kız, babalarından Y kromozomu alırlarsa erkek olur.

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