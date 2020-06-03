Bilim insanlarından heyecan verici açıklama: Görünmezlik mümkün olabilir!

Görünmez olmak hepimizin bir anlık da olsa hayalini kurduğumuz bir olay. Bazen kimimiz, yüzlerce kişinin arasında tamamen kaybolmak bazen de arkadaşlarımıza şaka yapmak için görünmez olmak isteriz. Fakat Bunun olma ihtimali o kadar düşük ki hayalini kurmak bile çok uçuk kalıyor. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, bu küçük ihtimalin peşinden koştu ve oldukça önemli sonuçlar elde etti.

GÖRÜNMEZLİK GERÇEK OLDU

Dailymail'de çıkan bir habere göre Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, görünmezlik hayalinin gerçek olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar bunun için ise kıyı mürekkep balıkları gibi kafadan bacaklı canlılarda bulunan lökofor hücrelerini kullandılar. Görülebilir ışığın tüm spektrumunu dağıtan bu hücreler, aslında beyaz olarak gözüküyor. Ancak işin içine deniz suyu ve deniz suyunda kırılan ışık girince şeffaflaşıyorlar. Yani bir nevi görünmez oluyorlar. Peki hücreler bunu nasıl sağlıyor?

İŞİN SIRRI REFLECTİN A1'DE

Lökofor hücreleri reflectin A1 adı verilen bir proteini açığa çıkartarak ışığı dağıtabiliyor. Araştırma ekibi de bu durumdan yola çıktı. Bu hücreleri, iki böbrek hücresi parçasına enjekte ederek, iki farklı yoğunluktaki sodyum klorür çözeltisine bıraktı. Sonuçta ise bir hücre parçası, düşük tuz yoğunluğunda gözle görülebilir şekilde şeffaflaştı. Yüksek tuz yoğunluğunda bulunan diğer hücre parçası ise daha fazla ışığı yansıtarak şeffaflaştı ancak daha düşük tuz oranında bekleyen parçaya göre daha görülebilir bir hale geldi.