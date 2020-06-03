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Bilim insanlarından heyecan verici açıklama: Görünmezlik mümkün olabilir!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Görünmez olmak mümkün mü? Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma görünmezlik hakkında heyecan verici bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre, bu soruya çok yakın bir zamanda evet demek mümkün olabilir.

Bilim insanlarından heyecan verici açıklama: Görünmezlik mümkün olabilir!

Görünmez olmak hepimizin bir anlık da olsa hayalini kurduğumuz bir olay. Bazen kimimiz, yüzlerce kişinin arasında tamamen kaybolmak bazen de arkadaşlarımıza şaka yapmak için görünmez olmak isteriz. Fakat Bunun olma ihtimali o kadar düşük ki hayalini kurmak bile çok uçuk kalıyor. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, bu küçük ihtimalin peşinden koştu ve oldukça önemli sonuçlar elde etti.

GÖRÜNMEZLİK GERÇEK OLDU

Dailymail'de çıkan bir habere göre Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, görünmezlik hayalinin gerçek olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar bunun için ise kıyı mürekkep balıkları gibi kafadan bacaklı canlılarda bulunan lökofor hücrelerini kullandılar. Görülebilir ışığın tüm spektrumunu dağıtan bu hücreler, aslında beyaz olarak gözüküyor. Ancak işin içine deniz suyu ve deniz suyunda kırılan ışık girince şeffaflaşıyorlar. Yani bir nevi görünmez oluyorlar. Peki hücreler bunu nasıl sağlıyor?

İŞİN SIRRI REFLECTİN A1'DE

Lökofor hücreleri reflectin A1 adı verilen bir proteini açığa çıkartarak ışığı dağıtabiliyor. Araştırma ekibi de bu durumdan yola çıktı. Bu hücreleri, iki böbrek hücresi parçasına enjekte ederek, iki farklı yoğunluktaki sodyum klorür çözeltisine bıraktı. Sonuçta ise bir hücre parçası, düşük tuz yoğunluğunda gözle görülebilir şekilde şeffaflaştı. Yüksek tuz yoğunluğunda bulunan diğer hücre parçası ise daha fazla ışığı yansıtarak şeffaflaştı ancak daha düşük tuz oranında bekleyen parçaya göre daha görülebilir bir hale geldi.

TUZ YOĞUNLUĞUNA GÖRE AYARLAYABİLDİLER

İki parçalık deney, araştırma ekibinin başka bir yol daha bulmasına neden oldu. Öyle ki tuz yoğunluğu değiştiğinde hücrelerin şeffaflık dereceleri de değişiyor, görünmezlik de ayarlanabiliyordu. Araştırma ekibinin başındaki isim Alon Gorodetsky'ye göre bu yöntem sayesinde sağlık alanında önemli atılımlar yapılabilir. Ancak onların hedefi çok başka.

'SABAHLARI BENİ HEYECANLANDIRAN ŞEY BU'

Gorodetsky, bu yöntem sayesinde vücuttaki yaraların gizlenebileceğini söylüyor. Ancak onların hedefleri, bu teknolojiyi insan derisini görünmez yapmak için kullanmak. Gorodetsky bu konudaki fikirlerini şöyle açıklıyor; '' “İnsan derisini, tıpkı bir mürekkep balığı derisi gibi şeffaflığını değiştirebilir yapmak istiyoruz ancak bu, oldukça zor ve ağır bir proje. Bunun henüz başındayız ancak sabah uyandığımda işe gitmek için beni heyecanlandıran şey de bu.”

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