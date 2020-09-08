HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanlarından ilginç uyarı: Doğum günü şarkısı söylemeyin

Bilim insanlarından ilginç uyarı: Doğum günü şarkısı söylemeyin

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

İsveçli bilim insanları pek çok şarkıyı mercek altına aldı. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, içinde 'B' ve 'P' harfi bulunan şarkıların daha çok damlacık yaydığı keşfedildi. Araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.

Bilim insanlarından ilginç uyarı: Doğum günü şarkısı söylemeyin

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) bugün küresel bir salgın haline gelmiş durumda.

Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan salgın ile ilgili pek çok bilim insanı araştırmalara imza atıyor.

Bunlardan bir tanesi de İsveç'te yapıldı. Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini inceledi.

Söz konusu araştırmaya göre içinde 'B' ve 'P' harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyor.

İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.

Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmaya göre, B ve P başta olmak üzere çok sayıda ünsüz harf içeren şarkılar en büyük tehdidi oluşturuyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Malin Alsved, "Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Rusya Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldıRusya Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!
Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Ülke 6,2 ile sallandı
Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
Çocuk istismarıyla suçlanan piskopos hakkında Papa'dan karar
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Rusya Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı
Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı
ABD Başkanı Trump: Pentagon'un başındakiler sevmiyordur
Trump'tan dikkat çeken Pentagon yorumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.