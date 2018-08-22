Bilim insanlarından yeni biyosensör

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde solunum sisteminden kansere kadar birçok hastalığa neden olan nitrik oksit sentaz enziminin aktivesinin ölçülebilmesi için bir biyosensör geliştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, beyin, solunum, kalp damar, mide bağırsak sistemi dahil pek çok sistemde ve organda düzgün çalışmadığı zaman hastalıklara yol açan nitrik oksit sentaz enziminin aktivesinin ölçülebilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Çalışmada EÜ Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Şengün Özsöz, biyomühendis uzman Zeynep Yılmaz ve Atina Üniversitesinden Prof. Dr. Andreas Papapetropoulos'un görev aldığı bildirildi.

Uluslararası TÜBİTAK Projesi ile yapılan ve buluş sahibinin EÜ olduğu ifade edilen açıklamada, çalışmada nitrik oksit sentaz aktivesinin kullanıcı dostu ucuz ve kolay bir yöntemle ölçülebilmesini sağlayan bir yöntemin bulunduğu kaydedildi.

- "Ulusal patent alınmış durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, vücutta nitrik oksit seviyesinin artması ve azalmasının, kalp, solunum, sindirim sistemi gibi birçok hastalığa sebep olduğunu, ekiplerinin bu aktiviteyi belirleyen bir biyosensör geliştirdiğini belirtti.