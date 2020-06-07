Bilim insanlarından Zuckerberg'e çağrı: 'Facebook'u gerçeğin ve tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz'

Mark Zuckerberg tarafından geçmişte ya da şu anda fonlanan 140'tan fazla bilim insanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook'u "yanlış bilgi ve tahrik edici açıklamaları" için kullanmasının engellenmesi çağrısı yaptı.

Facebook'un CEO'su Zuckerberg, Donald Trump'ın "şiddeti yüceltmekle" suçlanan paylaşımını kaldırmayarak, "tehlikeli" başka paylaşımların önünü açtığı gerekçesiyle eleştiri altındaydı.

Nobel ödüllü bir bilim insanının da aralarında olduğu araştırmacılar, Facebook CEO'suna Cumartesi günü bir mektup göndererek, "insanlara zarar veren yanlış bilgi ve tahrik edici açıklamalara karşı daha sıkı politikalar getirmeyi gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.

Mektupta, "kasıtlı olarak yanlış bilginin ve ayrıştırıcı bir dilin" yayılmasının, araştırmacıların teknolojiyi kullanarak hastalığı önleme ve ortadan kaldırma, çocukların eğitimini ilerletme ve ceza kanunlarında reform amaçlarına aykırı olduğu kaydedildi.

Organizatörlerden Harvard Tıp Okulu profesörü Debora Marks, "Facebook'u gerçeğin ve tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz" dedi.