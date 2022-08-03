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Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan maske uyarısı

03.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakaları ve ölüm sayıları yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre son haftada vaka sayısı 365'in üzerinde çıktı. Her hafta daha da yüksek çıkan vaka sayılarına ilişkin uyarılar da geldi. Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan, günlük vaka sayısının 50 binlerde olduğunu söyleyerek, "Bu rakamlar azımsanacak rakamlar değil. Bu yüzden mutlaka maskemizi kalabalık olan yerlerde takmalıyız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan maske uyarısı

Koronavirüs vakalarındaki artış her hafta daha da tedirgin ediyor. Son verilere göre haftalık 365 bin üzeri olan vaka sayısı sonrası vatandaşın aklına "yeniden önlemler alınır mı?" sorusu geliyor. Konuya ilişkin uzmanlardan uyarılar ve açıklamalar gelirken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da son vakalar sonrası yaptığı açıklamada maske hatırlatmasında bulundu...

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 157 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

İlhan, "Bakıldığında dünyada koronavirüs vakalarında bir artış var. Yeni vakaların öldürücü olmadığını, daha çok grip-nezle gibi gittiğine şehit oluyoruz; ama ister istemez vaka sayısındaki artış ile beraber risk grubundaki vatandaşlarımızın etkilenme oranı artıyor. Risk grubunda olan vatandaşlarımızın koronavirüsü ağır geçirme, hastanede tedavi görme, yoğun bakımda olma ve vefat etme ihtimalleri maalesef daha da yüksek oluyor. Son 1 haftada günlük yaklaşık 50 bin vakamız olduğunu söylemek mümkün. Vefat sayısında da geçen haftaya göre yaklaşık yarı yarıya bir artış var. Günlük vefat sayısı da ortalama 22 olarak geçen hafta seyretmiş Bakanlık verilerine baktığımızda. Vefatlara baktığımızda maalesef kronik hastalığı olan, ileri yaştaki vatandaşların olduğuna şahit oluyoruz. Tabii bu rakamlar azımsanacak rakamlar değil. Bu yüzden mutlaka bireysel önlemelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemizi kalabalık olan yerlerde takmamız, ortamın havalandırılmasına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. İlhan, maskenin bazı alanlarda tekrar zorunlu hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık kuruluşlarında maske takma halihazırda zorunlu. Bunun dışındaki diğer toplu alanlar, toplu taşımalar, uçaklar çok kalabalık AVM’lerde ise şu an böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Vatandaşların bu tip yerlerde kendilerini korumak için kendi inisiyatiflerinde maske takmaları en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

"GÜZ DÖNEMİ RİSK DAHA FAZLA"

Prof. Dr. İlhan, bayram sonrasında vakaların iki katına kadar çıkabileceğini söylediklerini ve bunun gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İnsanların bir arada olmak için çoğunlukla memleketlerine gittiği, tatil beldelerine gittiği, hareketliliğin çok olduğu zamanlar her ne kadar hava sıcak olduğu için insanlar dışarıda olmayı tercih etse de tabii bireysel dikkatsizlikler maalesef vakaların bu şekilde artmasına sebep oluyor. Bunların üzerine bulaştırıcılığı çok yüksek olan Omicron’un alt varyantlarını eklemek gerek. Böyle olduğu zaman şu an biz eğer kişisel önlemlerimizi arttırmaz, dikkat etmezsek, vakaların ne zaman aşağıya düşeceğinin tek yanıtı Omicron varyantının bulaştırıcılığı daha az bir varyanta dönüşmesine bağlı gibi görünüyor. Bireysel önlemlere dikkat edilmediği sürece, varyant da devam etiği sürece vakalar bir süre daha böyle gidecek diye söylemek mümkün. Belki biraz daha ilerleyen günlerde biraz daha düşebilir bayramın etkisi; ama güz dönemi geldiğinde, okullar açıldığında, insanlar işlerine gittiğinde, cam, pencere daha fazla kapanmaya başladığında riskin daha fazla artabileceğini söylemek gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

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maske Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs
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