Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüsün hasta yapma etkisi azaldı

Türkiye, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Dünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran’dan itibaren birçok kısıtlamanın kalkacağını ve ülkenin yeni bir normalleşme sürecine gireceğini duyurdu. Bununla beraber vatandaşlara uyarılar da gelmeye devam ediyor. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son verilere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Bu bize şunu gösteriyor. Virüs duruyor. Bir yere gitmiş değil. Ortalık süt liman değil. Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor. Virüs fırsat kolluyor.

Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. ‘Tehlike bitti, her şey normale döndü’ diyemeyiz.

Elbette sosyal hayat tekrar başladı. Ama bunu yaparken virüse fırsat vermeyecek bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu yapmak zorundayız.

“VİRÜSÜN VARLIĞINI UNUTMAMALIYIZ”

1 Haziran’dan itibaren insanların büyük ölçüde normal hayatlarına başlayacaklarını dile getiren Özlü, “Ne olur bunu yaparken virüsün var olduğunu unutmayalım. Tedbirlerimizi almalıyız. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Mümkün olduğu kadar kapalı ve kalabalık alanlara girmeyeceğiz” diye konuştu.