Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüsün hasta yapma etkisi azaldı

Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. ‘Tehlike bitti, her şey normale döndü’ diyemeyiz.

Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir.

“MASKE, MESAFE VE HİJYEN YAŞAMIMIZDA OLACAK”

Sosyal medya hesabından da değerlendirme yapan Özlü, “Maske, mesafe ve hijyen bundan sonraki yaşamımızda daha uzun bir süre hep bizimle olacak. Bunları geçici birer tedbir gibi görmeyip; alışkanlık haline getirmeli, yaşam biçimine dönüştürmeliyiz” dedi.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü;

Dünya değişti. 31 Aralık 2019'da yatıp, 1 Ocak 2020 çok farklı bir dünyaya uyandık. Virüse fırsat tanımadan, dikkatli ve kontrollü bir hayat sürdüreceğiz.

Bir taziyede 128; bir bayram ziyaretinde 18 kişiye virüs bulaşıyor. Virüs tedbirsizliği, dikkatsizliği affetmiyor. Bir kişinin hatasıyla onlarca kişi hastalanıyor, yüzlerce kişi karantinaya alınıyor.

Virüse kaptırdığımız hayatımızı geri alıyoruz. Tekrar evlerimize hapsolmamamız için maske, mesafe ve hijyenden ödün veremeyiz. Virüsle beraber yaşarken herkes için, her zaman, her yerde ve her koşulda bu üç tedbir vazgeçilmez.