HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı çalışmalarının şu an 3. fazında olduğunu, bir sonraki fazda otoriteler tarafından onaylanma aşamasından geçeceğini paylaştı. Kara, "Şu an Faz 3'te olan aşının Ekim, kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.

Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu paylaşarak, çalışmaların şu an faz 3’te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

faz

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

Kara, “Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacakDedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bursa’da bin polisle operasyon

Bursa’da bin polisle operasyon

Diğer Haberler
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den hediye alan sağlık çalışanlarına soruşturma!

CHP'li isimden hediye alan sağlık çalışanlarına soruşturma!

FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

6 astsubay itirafçı oldu! Tüm bildiklerini anlattılar

Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı (Sabri Orman kimdir?)

Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir temizlik işçisi hayatını kaybetti

Öldüren karışım! Yere yığıldılar

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Dünyada bir ilk! Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Dünyada bir ilk! Türkiye'de keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.